PAN difunde 'fake news' sobre manejo de la pandemia: senadoras morenistas

Las senadoras de Morena Martha Lucía (Malú) Micher y Antares Vázquez denunciaron el uso electoral que realiza el Partido Acción Nacional al criticar la estrategia del gobierno para atender la emergencia por la pandemia de coronavirus.

Malú Micher advirtió que el Consejo de Salubridad ha emitido 38 acuerdos lo que resalta el compromiso del gobierno federal para atender la emergencia sanitaria.

“Entre los últimos acuerdos emitidos destaca el que establece los lineamientos para comprar, distribuir y comercializar la vacuna contra el Covid-19 por entidades federativas y empresas privadas”, dijo.

Por su parte, Antares Vázquez advirtió que el manejo de las acciones dentro del semáforo epidemiológico es responsabilidad de las entidades federativas y acusó que en el caso de Guanajuato, la decisión de retrasar el color rojo provocó que los casos se dispararan y hoy sea la tercera entidad con más contagios y enfrente la saturación de sus sistemas hospitalarios.

Agregó que hay una batalla mediática muy mezquina que disemina desinformación y generan confusión entre la población.

“Entre esas están cuestiones de que la vacuna no sirve, hay quienes se están oponiendo a la vacuna cuando estamos tratando de conseguir vacunas en cualquier parte del mundo, cualquier vacuna que haya probado su eficiencia, no hay vacunas disponibles porque están terminando su fase 3”, explicó.

La legisladora aseguró que no se aplicará ningún fármaco que no haya concluido su fase de investigación.

Antares Vázquez afirmó que “todas y todos los mexicanos tenemos garantizada la vacunación gratuita, ya fueron los gobernadores que andan muy en la grilla, los de la Alianza Federalista a buscar la vacuna ya les dijeron que no hay, si les va bien en diciembre de este año, entonces no hay vacunas para que la gente compre”, por lo que pidió no hacer caso a rumores o noticias falsas.