PAN: Cada estado elegirá su método, no se repetirá el de elección presidencial

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que el Frente Amplio por México (FAM) no tiene definida ninguna coalición en los estados rumbo al 2024, además de que el proceso para elegir candidatos “no necesariamente” debe repetir el que se aplicó para la elección presidencial, ya que cada entidad debe elegir su propio procedimiento.

En entrevista con La Razón, dijo que el proceso de selección de candidatos debe construirse de abajo hacia arriba, ya que, por los estatutos del partido, los consejeros electorales y los comités municipales deben pedir el procedimiento que deban seguir.

“No necesariamente debe ser el mismo procedimiento que el nacional, ya que ellos nos lo deben pedir y deben decidir si hay o no coaliciones en los estados. Hasta el momento no tenemos coaliciones terminadas en ninguna entidad”, destacó.

El próximo año, la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán y Veracruz renovarán gubernaturas, congresos y presidencias municipales, a excepción de la última entidad, donde sólo se elegirá gobernador y diputados.

El panista expuso que lo deseable en el Frente Amplio por México es que, en todos los estados y municipios, se vaya en alianza con sus partidos coaligados, PRI y PRD, y para ello se está dialogando con los consejos estatales. Dejó ver su optimismo de que pueda hacerse realidad, ya que hay un buen ánimo en el país por la construcción del frente que encabeza Xóchitl Gálvez. “Yo así lo veo. Creo que vamos por buen camino, pero aún no sabemos si vamos a ir en coalición en las entidades federativas”, agregó.

Sus declaraciones se dan después de que circuló una versión periodística que estableció que las dirigencias del Frente Amplio por México habrían negociado ya algún reparto de candidaturas en las nueve entidades que estarán en juego en las elecciones del 2024.

“Es totalmente falso. Nosotros no hemos decidido nada, ya que son los consejos estatales los que deben decidir el método a realizar y la selección de los aspirantes. En Acción Nacional se construye de abajo hacia arriba y, por ello, los estados deben ser los que elijan, además de que somos muy respetuosos de nuestra militancia”, dijo.

Sin embargo, aclaró que lo que, como PAN, sí han definido, es la candidatura para una mujer en Guanajuato y la de Renán Barrera, para que sea quien construya el proceso rumbo al 2024 en Yucatán.

“Fue decisión de Acción Nacional solamente, porque no se ha definido en Guanajuato si habrá o no coalición, por eso es un tema que sólo es nuestro. Lo mismo ocurre en Yucatán, pues tampoco se ha definido. Más allá de lo que se pueda o no decidir, lo que nosotros sabemos es que estamos gobernando bien en ambas entidades federativas”, explicó.

En este sentido, en Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo y Alejandra Gutiérrez Campos son las más serias aspirantes a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) para la gubernatura en las elecciones del 2024.

Cortés Mendoza dijo que solos o acompañados en Guanajuato y Yucatán, tienen con qué ganar la elección, pues cuentan con diversos cuadros que son muy competitivos; sin embargo, aclaró que, como dirigente nacional, no puede tomar decisiones hasta que se lo pidan los mismos órganos estatutarios.

Además, dejó en claro que el Comité Organizador que participó en la construcción del FAM y que llevó a Xóchitl Gálvez al triunfo, ya no participará en esta nueva etapa de selección de aspirantes en los estados, debido a que su trabajo sólo fue para el proceso nacional.

“Son procesos absolutamente distintos porque, además, reitero que hasta ahora no sabemos si vamos a ir en alianza con los demás partidos; eso es a petición de cada entidad federativa”, recalcó.

El dirigente panista aseguró que están abiertos a construir cualquier método para los estados y la Ciudad de México, pero dejó claro que se debe elegir a la persona con mejor posicionamiento y mejor calificada, para asegurar el triunfo.

Diversos perfiles en la Ciudad de México, como los alcaldes Adrián Rubalcava, Lía Limón, Alfa González, Luis Gerardo Quijano, Santiago Taboada y Giovani Gutiérrez, han solicitado que se emita a la brevedad la convocatoria para el proceso interno que defina al candidato para la Jefatura de Gobierno. Al momento no hay una fecha para que se dé a conocer dicho método para elegir a los candidatos.



PRD niega que ya haya reparto de candidaturas

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que la información que ha circulado sobre el supuesto reparto de candidaturas en diversos estados del país por parte del Frente Amplio por México (FAM), es falsa, ya que al momento no hay acuerdos.

“Debido a que una información periodística difundida este día (ayer), sobre un supuesto reparto de candidaturas a gobernadores para el 2024, ha causado entendibles inquietudes y preocupaciones en la militancia del PRD, quiero dejar tajantemente claro que no hay ningún acuerdo al respecto en el Frente Amplio por México”, destacó en sus redes sociales.

Señaló que la definición de candidaturas se decidirá en próximas semanas, en acuerdo con las dirigencias y la sociedad civil para ir con las personas más competitivas.

En entrevista con La Razón dijo que cada estado debe definir la modalidad para tener su candidatura local, por ello, se encuentran con la convicción y determinación que deben ir con las personas más competitivas, además que haya acuerdos políticos para que se pueda construir una coalición y las condiciones de un triunfo. “Por ello no es verdad que ya se hayan repartido candidaturas. El objetivo es ir en alianza, incluso en estados donde hay evidentes dificultades, como Guanajuato y Yucatán, pues se está trabajando”, explicó.

Zambrano Grijalva mencionó que en los casos de Guanajuato y Yucatán se respetará que el PAN gobierna; además, que las encuestas detallan que el mejor posicionado es el edil de Mérida, mientras que, en Guanajuato, dijo, sí se ve bien que sea una mujer la candidata.

“Vamos a hacer juntos con consejos estatales el método; el Comité Organizador ya ni participa y esperamos que cada estado comience a hacer sugerencias para irlo construyendo”, dijo el dirigente nacional del sol azteca.