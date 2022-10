PAN exhorta al Gobierno a explicar sobrecostos en refinería de Dos Bocas

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, exhortó a los funcionarios del sector energético a que expliquen el “sobrecosto” de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco , cuya construcción lleva dos ampliaciones presupuestales.

Rementería del Puerto señaló que el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, y la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, deben rendir cuentas ante el Congreso porque en Dos Bocas, acusó, no se ha generado la producción prometida y sí lleva muchos recursos invertidos .

“Al principio, [el Presidente] López Obrador y el Consejo de Administración de Pemex nos dijeron que el proyecto inició con un presupuesto de ocho mil 918 millones de dólares. Incluso, López Obrador, fiel a su estilo, dijo que inclusive se podría ahorrar, porque este gobierno era distinto y no corrupto", comentó Rementería.

“Ni un año pasó y se agregaron mil 426 millones de dólares , que porque no se había incluido el IVA. Y, hace un par de meses, volvieron a pedir una ampliación presupuestal de una obra que, uno como mexicano quisiera que no, pero —lo que se ve, no se juzga— va condenada al fracaso ”, añadió.

El senador por Veracruz subrayó que tanta ampliación presupuestal y tan poca transparencia para explicar "estas tajadas multimillonarias de recursos públicos” sólo dan pie a sospechar que la Refinería Olmeca podría ser mal utilizada para financiar campañas públicas de Morena rumbo a los comicios de 2024.

No queremos pensar mal, pero podría ser su ‘caja grandota’ para financiar campañas políticas de Morena en el sureste mexicano en el 2024, pues de otra manera no nos explicamos por qué tanto dinero orientado a Dos Bocas y tanto abandono en otros complejos petroquímicos de Veracruz y Tamaulipas. Julen Rementería del Puerto, coordinador del PAN en el Senado

AM