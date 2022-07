PAN y PRD defienden alianza con el tricolor

La dirigencia nacional del PRD y los coordinadores de este partido y del PAN en el Senado se pronunciaron en contra del cateo a una casa del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y aseguraron que se trata de una persecución que busca dividir la alianza Va por México.

El presidente del CEN del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que el cateo que se realizó ayer no es más que un acoso y persecución política para hacer ver a Moreno Cárdenas “como el eslabón débil” de la alianza.

“Es evidente que hay un acoso político y una persecución política en contra del presidente del PRI, además la manera violenta en la que entraron es absolutamente reprobable y vergonzosa, sabiendo, además, que es una casa que no es habitada por nadie. ¿Qué esperaban encontrar o qué querían sembrar?... para luego decir otras cosas”, explicó.

En entrevista con La Razón dijo que es claro que se desea destruir la coalición desde el Gobierno federal, aparte de que quieren hacer notar que el PRI es el eslabón débil de la alianza, para que se rompa la posibilidad de que permanezcan juntos.

Por separado, los coordinadores del PAN y PRD en el Senado defendieron la alianza Va por México con el PRI, pese a los señalamientos en contra de Alejandro Moreno por presunto enriquecimiento ilícito, porque dijeron que se trata de acuerdos institucionales con las fuerzas políticas.

El líder del blanquiazul, Julen Rementería, señaló que las acciones emprendidas en contra del dirigente nacional del PRI tienen una intencionalidad política y busca desprestigiar a la alianza opositora.

“Los videos de las formas en que se están haciendo, que están señalando, por lo menos hay que decir que son absolutamente irregulares. El allanamiento a la vivienda del señor, la verdad, a detalle en cómo sale en todos los videos, prácticamente en tiempo real, pues me parece que es un exceso por parte de las autoridades de investigación.

“Entonces claramente se ve una intencionalidad ahí que lo que está tratando de lograr es pues el desprestigio de quien en este momento pues puede significar también pues un aliado en la alianza opositora”, declaró.

Al ser cuestionado respecto a si consideraría hacerse a un lado en la alianza por estos escándalos, precisó: “yo lo que creo es que nosotros tenemos que ver y voltear a las instituciones, y evidentemente así como el PAN es un partido nacional lo son otros partidos, como ése, y bueno tienen militancia y tienen gente y tienen seguidores en muchas partes del país, que no tiene que ver con lo que pueda ser, dejando a salvo la responsabilidad y todo esto, pues lo que pueda ser la vida particular de una persona”.

Por su parte, el coordinador del sol azteca en la Cámara alta, Miguel Ángel Mancera, dijo que no debe haber persecuciones políticas y que todo el proceso que se sigue en contra de Moreno Cárdenas se debe hacer con apego a la ley.

Puntualizó que la alianza Va por México es institucional entre los partidos, de modo que va más allá de las personas.

“Las alianzas son institucionales, que tanto la institución del PRD como partido, como el PRI como partido, como el PAN y los partidos que pudieran coaligarse, son instituciones, representan un número de personas y subsisten y estarán siempre en el trabajo y en el trabajo permanente”, señaló Mancera Espinosa.

Por otra parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dijo estar en línea con lo dicho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó como “injusta e indigna” la manera en que actuó la Fiscalía de Campeche al catear la casa del político priista.

“Hay que preguntarle a los de Campeche, digamos que las formas no son las correctas, eso sí, en los procedimientos no, yo creo que no se pueden utilizar las instituciones de esa manera, de una manera injusta, indigna, para nadie. Independiente si es político o no”, dijo.

El dato: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuestionó a Moreno: “¿cuál persecución? Lo que hay es una denuncia de actos de corrupción”, y le pidió explicar al pueblo los audios difundidos.

Morena pide retirarle Comisión en San Lázaro

La diputada Andrea Chávez, integrante del grupo parlamentario de Morena, solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la remoción inmediata de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de la Comisión de Gobernación y Población.

En el documento enviado al presidente de la junta, el priista Rubén Moreira Valdez, la legisladora argumentó que Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incurre en conflicto de interés al seguir al frente de la Comisión, mientras existen en su contra diversas investigaciones penales y administrativas en su contra.

“Hechos que a su vez le imposibilitan su trabajo como Presidente de dicha Comisión, pues no debería tener interlocución alguna con las autoridades que lo están investigando”, señaló.

Asimismo, la legisladora apuntó que el Código de Ética de la Cámara de Diputados prevé que la labor de los diputados se deberá guiar con los principios de honradez y eficiencia, los cuales, consideró, Alejandro Moreno incumple.

La diputada calificó como un insulto para la Cámara de Diputados que el líder priista presida, en medio de los diversos cuestionamientos que últimamente han surgido en su contra.

“Es un insulto para la Cámara de Diputados que un personaje tan cuestionado como Alejandro Moreno, Alito, presida la Comisión de Gobernación después de que todo el país lo escuchara extorsionando, amenazando y robando”, escribió la diputada en su cuenta de Twitter.