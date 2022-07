Pandemia dispara 30% terapias contra neurosis.

A raíz de la pandemia por Covid-19, se registró un aumento del 30 por ciento en el número de personas que recurrieron a Neuróticos Anónimos (NA) por depresión y ansiedad, lo que representa alrededor de 24 mil personas a nivel nacional durante el 2020 y el 2021.

Paulo César Sánchez García, gerente de la Oficina de los Servicios Generales de NA, dijo a La Razón que, a partir de julio y agosto del 2020, la organización empezó a percibir ese incremento en las solicitudes de ayuda, ya que muchas personas entraron en cuadros de depresión al perder el empleo.

“Anteriormente la gente llegaba deprimida o con ansiedad por situaciones de relaciones de pareja, pérdida de un ser querido, cuestiones de soledad, pero en esta ocasión fue porque muchos perdieron empleo o les habían recortado el sueldo. Lógicamente, nosotros no resolvemos el problema económico con un empleo, pero el poder hablar de los problemas y dar un consejo ayuda a las personas a equilibrarse emocionalmente”, explicó.

Destacó que la población está muy preocupada por no poder solventar los gastos del mes y también se preocupan por las deudas que adquirieron; muchos tuvieron que pedir prestado, con la finalidad de solventar los gastos durante toda la contingencia sanitaria.

Sánchez García recordó que, durante la pandemia, los 800 grupos a nivel nacional siguieron sesionando una vez al día y lo dividieron en dos horarios, además de contar con sesiones en línea.

Explicó que tienen un programa de Doce Pasos de Recuperación, basado en el programa de Alcohólicos Anónimos y enfocado en temas de la emoción, que contempla temas educativos, de reflexión y de cambios, con los cuales las personas logran modificar sus juicios y actitudes.

“Tiene que ver con la aceptación al problema, aceptar ayuda externa. Lo principal es que en estos grupos son escuchados por los demás miembros, quienes dan comprensión, empatía, e incluso aconsejan para cambiar situaciones reales en su entorno laboral; el objetivo es modificar positivamente su estado emocional, mental y espiritual”, dijo.

También comentó que las edades de quienes pertenecen a NA oscilan entre 35 y 60 años, y reconoció que la gente toca fondo y recurre a ellos. “No es fácil aceptar una enfermedad mental y emocional; a final de cuentas es eso… en Alcohólicos Anónimos en el país son alrededor de 14 mil grupos. Nosotros somos 800 grupos; hay mucha diferencia. Quiere decir que incluso es más fácil aceptar una situación de adicción porque es más perceptible, pero reconocer que tenemos un padecimiento emocional y uno de los síntomas es la negación y da miedo perder el control de las emociones”, subrayó.

Abundó que la neurosis puede ser por la depresión, ansiedad al igual que los celos, ira, autolástima, y se debe analizar cada uno de los puntos.

“Pedro” (nombre ficticio) dijo a La Razón que llegó a Neuróticos Anónimos en octubre del 2020, luego de cinco meses sin trabajo; se desempeñaba como mesero, pero por la pandemia lo suspendieron diciéndole que le llamarían cuando ya se normalizara la situación.

“Vivo al día; si no trabajo hoy, no como mañana. Tuve que pedir dinero, pero no alcanzó más que para unas cuantas semanas y comencé a tener problemas con mi esposa porque me exigía conseguir un trabajo, cuando de verdad, la cosa estaba muy difícil”, dijo.

Recordó que una vez le dio un ataque de ansiedad y le dieron ganas de salir corriendo a la calle y gritar de desesperación, y pensó en quitarse la vida. “Cuando llegué al grupo fue porque me salí a la calle a caminar sin rumbo fijo”, recordó.