Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, acusa titular de Marina

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, dijo que "parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial", pues hay casos de decomisos de drogas donde jueces y ministerios públicos los desechan por no estar bien judicializadas.

LEER MÁS Plantean convertir grupo mercante en subsecretaría

"Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención. Tenemos varios casos pero los tenemos que hacer muy bien", afirmó el Almirante.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular de Semar destacó que en ocasiones no hay ayuda de parte de los impartidores de justicia para cerrar bien un proceso penal contra delincuentes que trafican drogas.

"Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso, y bien fiscalizada y bien judicializada porque si no las ayudas, que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo porque si no se nos van", subrayó.

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ojeda Durán adelantó que en dos meses se podrá tener una iniciativa de reforma por parte del Ejecutivo para introducir al Código Penal más sustancias que son precursores químicos para la producción de fentanilo y metanfetaminas como delitos.

El Almirante dio a conocer también la incautación de un cargamento de metanfetaminas que estaba oculto en sacos de carbón, en los puertos de Guaymas, Sonora, y Manzanillo, Colima, que tenía como destino Barcelona, España.

Por el sigilo se la investigación no dio más detalles, pues la idea es seguir el camino de dónde provenía, hacia dónde va y a quién iba dirigida a países de Europa. "Vamos a hablar con ellos para ir cerrando el círculo", indicó.

FGR