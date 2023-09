De 'tiburona' a gobernadora: Patricia Armendáriz busca candidatura de Morena en Chiapas con este VIDEO

La empresaria y diputada federal por Morena, Patricia Armendáriz, manifestó este miércoles su intención de contender por la gubernatura de Chiapas.

Por medio de redes sociales, la exintegrante del programa Shark Tank anunció que se inscribirá en el proceso de selección de Morena con el que se definirá la coordinación estatal de los Comités de Defensa de la 4T.

“Estoy muy preparada para que Chiapas continúe la transformación de las conciencias. Los chiapanecos debemos ser escuchados, debemos recuperar nuestra conciencia individual y moral de no mentir, no robar y no traicionar”, dijo en un video.

Amigos y amigas de Chiapas, es un gusto para mí anunciarles que he tomado la decisión de inscribirme en el proceso de selección de coordinadora estatal de los comités de la defensa de la 4T en Chiapas. Debemos dar continuidad y fortalecer el crecimiento y la justicia social que… pic.twitter.com/Mbw1dh2H96 — Patricia Armendáriz (@PArmendarizMX) September 20, 2023

Llama a la unidad con la 'transformación'

Patricia Armendáriz hizo un llamado a la unidad con la “transformación” que, dijo, Chiapas se ha visto beneficiado.

Aseguró que el crecimiento económico durante la administración de Rutilio Escandón, actual gobernador, ha sido de siete por ciento.

“Tenemos que seguir profundizando nuestra transformación para que finalmente alcancemos nuestros sueños de una vida donde se nos trate con más justicia, más igualdad, más oportunidades, más inclusión para cumplir nuestros sueños”, dijo.

Patricia Armendariz también recordó que mañana habrá un encuentro con Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los Comités, en el estado.