Patricia Armendáriz pide evidencia de desbasto de medicinas y la bombardean en redes

Después de que la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Patricia Armendáriz, pidiera evidencias del desabasto de medicinas, entre ellos los oncológicos, pacientes, usuarios y organizaciones la bombardearon con críticas y cuestionamientos en las redes sociales.

“Con un interés genuino de apoyar en lo que pueda en el desabasto, les pedí a papás, mamás, de nuestros queridos niños y enfermeros que me mandaran pruebas. No organizaciones no fundaciones a no ser que me manden evidencia. Y la quiero reciente porque quiero apoyar. Y he recibido de todo, pero muy pocos casos de víctimas de desabasto a quienes estoy contactando directamente. Realmente quiero saber de boca propia porque el tema está muy politizado sin pruebas de pacientes. Los represento y quiero ayudar. No politizar. Necesitamos resultados no grilla”, escribió la morenista en su cuenta de Twitter.

La legisladora de Morena, Patricia Armendáriz, solicitó evidencia del desabasto de medicamentos. Foto: Captura de pantalla

De inmediato, las reacciones en esa misma red social no se hicieron esperar. Una de ellas fue la de la asociación Nariz Roja, la cual se encarga de apoyar a enfermos de cáncer.

Nariz Roja acusa desabasto de medicinas Foto: Especial

@raycv, usuario de Twitter, contestó a la empresaria con evidencia del desabasto de medicamentos.

Desabasto de medicinas Foto: Especial

Con más evidencias, otro usuario aseguró que acude mensualmente al IMSS por medicamentos desde 2009, pero dijo que desde febrero del 2020 a la fecha no ha logrado conseguir los siguientes: Levetiracetam, Metilfenidato, Losartan, Venlafaxina y Metoprolol.

Desabasto de medicinas Foto: Especial

“No creo que a través de redes sociales pueda contactar a todas las personas que padecen el desabasto de medicinas. Deberían implementarse medidas serias, en la que se cuide la protección de datos personales, para empezar a tener el contacto que dice desear”, señaló una usuaria.

Desabasto de medicinas Foto: Especial

Otra cuestionó: “¿Sabes cuanta gente de muy bajos recursos con problemas de desabasto de medicamentos tienen Twitter? Si esa es tú manera de atender el problema, desde la comodidad de tu celular, están sin representación”.

Desabasto de medicamentos Foto: Especial

En este sentido, otros tuits le hicieron ver a la diputada que el desabasto es real: “Señora Patricia Armendaris es real no hay medicamentos tengo una esposa y dos hijos con la enfemedad de # Fabry reciben terapia de reemplazó enzimático en @tu_iMSS pero ellos no mes dicen la razón real del desabasto y tengo pruebas (sic)”.

Desabasto de medicamentos Foto: Especial

Otros más le recomendaron no legislar desde Twitter y le recomendaron que “salga, vaya afuera de los hospitales dese baños de pueblo y no legisle en base a redes sociales, muchos no tienen twitter, o vendieron sus bienes para pagar sus medicamentos. Solo revise el exceso de mortalidad de cuántos ya no pueden dar testimonio de falta de medicamentos.”