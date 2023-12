Patricia Mercado descarta ser candidata de MC para 2024; 'yo me quiero quedar en el Congreso'

Patricia Mercado indicó que su ruta "está definida”, y que aunque agradece que la gente en días previos, la señalo como posible candidata a la presidencia, “agradeciendo el entusiasmo de que sea presidenta, yo me quiero quedar en el Congreso”.

Recordó que fue en 2006 cuando participó en un proceso rumbo a la presidencia y que esta vez, aunque comparte que deben existir "más nombres para que la gente tenga opciones en esta contienda electoral. Yo me quedó en el congreso, agradezco la buena vibra de la gente que intento sumarme, pero no, mi ruta está clara y definida en este momento, y desde donde estoy hay mucho que hacer por la democracia del país”.

“Me parece muy importante establecer puentes de dialogo, esa ruta la he definido no la voy a cambiar, de nuevo agradeciendo a quienes finalmente han dicho que pudiera ser yo candidata, estas cosas se construyen con el tiempo, me parece que debo seguir en la construcción de marcos legislativos, es la ruta que quiero seguir”, dijo.

Lo que sí admitió es que "Movimiento Ciudadano va a tener un candidato fuerte de cara a la Presidencia, será el próximo año; el 20 de enero daremos a conocer a nuestro candidato, tal y como se dijo hoy”, refirió.

Asimismo Mercado opinó acerca de la situación que vivió Samuel García y dijo: “querían imponerle una situación que el gobernador no podía aceptar, esto cambia las coordenadas de Movimiento Ciudadano; esto no nos va a detener porque en MC hay cuadros que pueden ponerse al frente de esta campaña”, dijo.

Respecto a si Samuel García estaba jugándose la legalidad del proceso, Mercado, dijo: “La máxima instancia del Poder Judicial dio su resolución e inmediatamente fue acatada por Samuel. El consenso no es una imposición es no levantarse hasta construirse el consenso, me parece que una vez que el máximo tribunal, dijo: ‘así es’, se resolvió a cabalidad, hemos sido muy respetuosos al poder judicial, Samuel decidió regresar a su cargo, y no dejar el proyecto que el gano a manos de sus adversarios”.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Leo