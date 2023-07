'Estoy como pavorreal', afirma AMLO; logramos reducir la pobreza en México, asegura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar contento, “como pavorreal”, por el incremento de 4.6 por ciento en los ingresos de las familias mexicanas en los últimos cuatro años, con lo cual, afirmó, “hemos logrado reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el gobierno”.

Al inicio de la conferencia matutina, AMLO aseguró que los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es el resultado del modelo de economía moral que antepone el humanismo mexicano, contrario a la política neoliberal que por años se implementó en nuestro país.

“Hemos logrado reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el gobierno y eso no es poca cosa, me llena de orgullo y de satisfacción el poder decir eso que los más pobres están recibiendo más, que estamos haciendo justicia porque la justicia es darle más al que tiene menos”, aseveró.

Al mismo tiempo destacó que “podemos estarlo mencionando en discursos y en lemas, en frases, pero lo de ayer es probar de cómo han mejorado los ingresos de la mayoría de los mexicanos a pesar de la pandemia. Estoy, pero muy contento como pavorreal, mucho, mucho muy contento”.

López Obrador añadió que lo importante es que en esta administración se cambió la fórmula y el apoyo no se orienta a los de arriba sino a los que están abajo, los que menos tienen porque eso es justicia, además de fortalecer el mercado interno.

“La gente tiene capacidad de comprar y no sólo no hay crisis de consumo sino se reactiva la economía, el comercio y nos va bien a todos. El otro modelo es nada más para que le vaya bien a los de arriba y no se atiende a los de abajo.

“Al final esa economía de élite termina por fracasar como fracasó el modelo neoliberal. Por eso nosotros nos apartamos de ese esquema que nos llevó a una grave crisis económica y a una decadencia”, subrayó AMLO.

El titular del Ejecutivo federal presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, donde los más pobres pasaron de 11,141 a 13,411 pesos del 2020 a 2022, es decir, un aumento de 20.4 por ciento en seis años (2016-2020).

Detalló que el promedio nacional de incremento de los ingresos fue de 11 por ciento en el periodo 2020-2022, en especial de los más pobres, “lo que demuestra que nuestra política atiende a todos, pero con preferencia a la gente más necesitada. Este es un extraordinario dato”.

AMLO añadió que el ingreso laboral para 10 por ciento de los hogares de los más pobres se incrementó 29 por ciento de 2018 a 2022; por programas sociales aumentó 24 por ciento en el mismo periodo, en comparación con 2016-2018 donde se redujo 17 por ciento.

Las becas a ese decil de la población aumentaron 187 por ciento en cuatro años; en salarios hubo un incremento de 41 puntos porcentuales en términos reales; por trabajo independiente subió 19.1 por ciento; la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres disminuyó, es decir la desigualdad, en 15 por ciento de 2016 a 2022.

El mandatario abundó que los más pobres ganan 20.4 por ciento más que en 2016 en términos reales, mientras que los ingresos de los más ricos decrecieron 13.2 por ciento en el mismo periodo.

Por aguinaldo y reparto de utilidades el incremento para el 10 por ciento más pobre de 2018 a 2022 fue 16 por ciento, cuando de 2016 a 2018 decreció en 1.9 por ciento en términos reales, indicó.

Por último, AMLO destacó que los Programas para el Bienestar permitieron que de 2018 a 2022 los adultos mayores incrementaran de 20,322 a 23,738 pesos, y en cuanto a la población indígena su ingreso trimestral por persona subió de 16,925 a 18,428 pesos.

