El PEF 2023 “no tiene perspectiva de género”

De manera fehaciente, el Gobierno federal mostró su desinterés, nuevamente, de impulsar las políticas y acciones con perspectiva de género; esto se puede corroborar en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, donde no contempló aumentos reales a las partidas de los programas destinados a la ayuda de las mujeres, aseguró la diputada federal Mirza Flores Gómez.

En entrevista con La Razón, la integrante de la Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género de la Cámara de Diputados puso como ejemplo la situación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, el cual ha ido a la baja en la asignación de presupuestos, en términos reales, además de no entregarle sus ministraciones en tiempo y forma.

Este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó a este esquema recursos por más de 420 millones de pesos, de los cuales, hasta el mes de junio, no les habían entregado casi el 80 por ciento para realizar sus actividades.

(El PEF) Está lleno de simulaciones, no tiene perspectiva de género (...)no hay indicadores que digan en qué porcentaje están siendo beneficiadas las mujeres

Mirza Flores, Diputada

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, quien pertenece también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja, dijo que es “grave” que el Presidente de la República demuestre que la agenda de la salud, igualdad y combate a la violencia de las mujeres y niñas “no le importe”.

Además, el Gobierno federal, que mantenía este programa en el Ramo 20 de Bienestar, decidió trasladarlo al Ramo 4 de Gobernación sin notificar el cambio y, al parecer, para tener un mayor control o limitación de los recursos.

“Lo que le importa son sus programas electoreros, donde quiere seguir permaneciendo con su cuota de votos y no le importan las personas”, agregó.

En el PEF 2023, el Anexo 13, donde se incorporan todos los recursos para los programas de apoyo de las mujeres, “está lleno de simulaciones, no está siendo transversal, no tiene perspectiva de género en salud, campo, educación, todos los temas; no hay indicadores que digan en qué porcentaje están siendo beneficiadas las mujeres”.

“Levantaremos la voz y elaboraremos un dictamen digno de ser analizado y que las mexicanas sepan lo que estamos pidiendo al interior de la Cámara de Diputados”, advirtió.