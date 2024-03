Pemex no será privatizado, 'pero no podemos vivir de su gloria', afirma Xóchitl Gálvez.

En el marco del 86 aniversario de la expropiación del petróleo, la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez afirmó que no se privatizará la empresa durante su administración, sin embargo, destacó que “no podemos quedar a vivir de la gloria de Pemex”, pues comienza a ser un problema grave para las finanzas del país.

Luego de expresar su reconocimiento al general Lázaro Cárdenas por su valentía para decretar la expropiación del petróleo hace 86 años, informó que en lo que va de este sexenio, Pemex perdió en refinación alrededor de 800 mil millones de pesos.

“No vamos a privatizar Pemex, vamos a modernizarlo, pero tenemos también que buscar otras fuentes de generación de energía, y en el proyecto que presenté de infraestructura, planteo dar 5 millones de créditos para celdas solares.

“Aquí las familias de Yucatán van a dejar de pagarle dinero a la CFE para tener aire acondicionado. Vean el chingado sol que hace, no manchen, o sea, produces tu energía para tu casa y he anunciado que regresan las subastas de energía eólica, solar, para que México vuelva a comprar energía limpia y barata para los ciudadanos”, dijo.

Durante el Encuentro de Energía Renovable en Progreso, Yucatán, acompañada del abanderado del PAN y PRI al gobierno del estado, Renán Barrera, Gálvez Ruiz subrayó que el petróleo es muy valioso, por lo cual “me parece una estupidez quemarlo para generar energía”.

“Sería bueno que el Presidente se conectara a esta charla, creo que podría aprender mucho, en buena onda, porque él dice que la transición energética va a tardar 30 años. Él tiene que entender que la transición energética ya está, y tenemos dos caminos como país: o nos subimos al tren del desarrollo o nos quedamos fuera”, advirtió.

La abanderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México mencionó que hoy las empresas quieren invertir en nuestro país, siempre y cuando se les suministre energía limpia y no del combustóleo.

“El mundo no se va a esperar a ver si México quiere entrar o no a la transición energética”, manifestó, luego de declarar que no hay mejor soberanía que no depender de los combustibles fósiles.

Dijo que, en caso de ganar la Presidencia de la República, las energías renovables serán una de sus prioridades, para ser puestas en práctica en alrededor de cinco años.

Xóchitl Gálvez refirió que recientemente los reyes de Suecia no abordaron el Tren Maya por la devastación que se hizo de la selva. “Hay países que sí son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, en ese sentido, si México quiere ser parte del nearshoring tiene que estar aquí”, indicó.

Por último, opinó que Yucatán podría ser el primer estado de la república con energía 100 por ciento sustentable, “tiene todo, la península tiene todo para convertirse en el primer estado sustentable y cuando yo sea presidenta y tu gobernador, Renán Barrera, te vamos a apoyar para que así ocurra”.

JVR