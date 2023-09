Una pensión es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidentes no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad. Sin embargo, no todos recibirán pensión al terminar su vida laboral, siendo los millennials y los centennials los más propensos a no recibir este dinero al dejar de trabajar.

Hay pensionados, por otro lado, que podrían tener un premio de hasta nueve mil pesos como parte de su pensión, de acuerdo al propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí te decimos quiénes son.

Pensionados del IMSS recibirían premio de 9 mil pesos en septiembre

El IMSS informa que los pensionados bajo el régimen del Seguro Social de 1997 podrían recibir un premio de hasta nueve mil pesos, siempre y cuando elijan a la mejor aseguradora. El premio de nueve mil pesos se paga en una sola exhibición junto con su primer pago de pensión.

En este caso informan también que la aseguradora que puedes elegir para una renta vitalicia, que son las que están reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con las que además, tienen convenio, son las siguientes:

Profuturo GNP Pensiones

​Pensiones Banorte

​Pensiones BBVA Bancomer

​Pensiones SURA

¿Qué es el régimen del Seguro Social de 1997?

Si durante tu vida laboral estuviste registrado en el IMSS, es indispensable que conozcas tu régimen de pensión (Ley 73 o Ley 97) antes de iniciar tus trámites de retiro, pues cada régimen establece requisitos diferentes. Esto es clave para resolver los problemas más comunes que podrías encontrarte al solicitar tu pensión. Aquí te vamos a orientar para que te sea fácil planear tu pensión.

Debes recordar que tu fecha de inscripción ante el IMSS no necesariamente es la misma en que comenzaste a trabajar. Es muy sencillo conocer a qué régimen perteneces. Si te diste de alta en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, tu régimen es Ley 73; y si te registraste a partir del 1 de julio de 1997, tu régimen es Ley 97.

Puedes consultar el régimen al que perteneces a través del Estado de Cuenta de tu AFORE, o bien, puedes obtener una Constancia de Vigencia de Derechos para saber la fecha exacta de tu registro en el IMSS.

Si perteneces al régimen de la Ley 97, puedes elegir la pensión que desees de estas dos modalidades: Renta Vitalicia o Retiro Programado.