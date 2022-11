“Perro del Infierno”, variante de COVID debe encender focos rojos, señala diputado

La llegada de la nueva variante de la COVID-19,“Perro del Infierno” y la entrada de la etapa invernal deben encender los focos rojos entre las autoridades de la Secretaría de Salud y la población, advirtió Emmanuel Carmona Reyes, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, quien agregó que ya no se puede ir a otro aislamiento.

A pesar de esta situación con la cual se cierra el año, la cual podría derivar una nueva ola, las autoridades deben estar preparadas con los biológicos y las medidas de atención ya que la etapa invernal genera muchas enfermedades respiratorias, no solamente por a Covid-19, existen otras como la influenza.

En entrevista, el diputado federal recordó que la pandemia no ha terminado, se llevan dos años y esta situación no baja, de debe de mantener la alerta y estar prevenidos para atender cualquier emergencia con medicamentos y tratamientos, no se pude decir que esto ya acabó.

te puede interesar Perro del infierno ¿por qué llaman así a la nueva variante COVID?

El legislador de Morena dijo que la nueva variante “Perro del Infierno” es más contagiosa, resulta más peligrosa, apenas la semana pasada existía una cifra de contagios a la baja, en esta semana se está doblando.

Cuestionado sobre el peligro de regresar a nueva ola y una alerta que obligaría a redoblar las medidas de seguridad sanitaria como el uso del cubre boca, Carmona Reyes puntualizó “de alguna manera no podemos violentar los derechos de una mexicana o un mexicano para obligarlo a usar forzosamente el cubre boca se deben respetar sus garantías es un tema de conciencia”.

De darse un rebrote se tiene que ser conscientes y continuar en la vida cotidiana, no ir a otro aislamiento porque esto afectaría la economía, advirtió.

LRL