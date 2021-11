Pese a austeridad, van 43 mdp más para vales

A pesar de las políticas de austeridad promovidas por la 4T, la Cámara de Diputados destinó 43 millones 335 mil pesos más que el año pasado para vales de despensa, fin de año, Día de Reyes e incluso para la compra de pavos, por un total de 200.7 millones de pesos en 2021.

Al arranque de la LXIV Legislatura, a partir de diciembre de 2018, la par del Gobierno de la 4T, se decidió reducir este apoyo como parte de las políticas de austeridad que adoptó el Gobierno.

En 2019, el Comité de Administración, que presidía el morenista Ignacio Mier, aprobó un acuerdo por el que se retiraron los préstamos a los trabajadores por honorarios.

“En atención a los lineamientos de racionalidad, contención, austeridad y transparencia presupuestal, ya no considera la cobertura de prestaciones económicas agrupadas en la partida 1,540 para los prestadores de servicios profesionales por honorarios que no cuentan con una relación laboral sino profesional con la Cámara de Diputados”, detalló el acuerdo. Sin embargo, esa reducción no contempló personal sindicalizado ni de base.

Ese año se gastaron 162.8 mdp, mientras que en 2020 se redujo a 157.4 mdp, de acuerdo con una revisión de los contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.

. Gráfico: La Razón de México

Pese a que entre 2019 y 2020 hubo una reducción de cinco millones de pesos en los contratos otorgados para el pago de vales, en 2021 la cifra se elevó 43 millones de pesos, es decir, un 27.5 por ciento.

A la par del apoyo económico individual, este año también se incrementó el número de vales a repartir hasta por 921 trabajadores, de acuerdo con una revisión realizada por La Razón.

El Comité de Administración argumentó al inicio de la pasada legislatura que estas medidas “se encuentran en el ámbito de la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que señala que se debe proporcionar un manejo eficiente, eficaz, transparente, racional, austero y disciplinado del presupuesto anual autorizado para la Cámara”.

En diciembre se entregarán tres vales: anual, fin de año y pavo, en formato de papel y electrónico, según corresponda. El vale para la compra de pavo tiene un valor de mil 122 pesos, lo que actualmente puede costar uno de entre seis y ocho kilos.

Este apoyo será entregado a un total de seis mil 329 trabajadores, 921 más que los otorgados en 2019, de acuerdo con las especificaciones de ambos contratos.

En los últimos dos años, el vale por concepto de “fin de año” pasó de 12 mil 500 a 13 mil 280 pesos, que serán otorgados al mismo número de trabajadores.

Finalmente, al cierre de año se entregará un vale anual por dos mil 705 pesos, sin embargo, en este caso el apoyo sólo será recibido por mil 482 personas.

Por otra parte, la Cámara autorizó un total 850 mil pesos para apoyos por el concepto “Reyes” en los últimos dos años. Sin embargo, en 2021 se elevó a 956 mil 453.

Aunque el contrato no especifica el monto individual, se prevé distribuir en 800 fajillas, es decir, mil 195 pesos por apoyo que se entregarán en noviembre.

Adicionalmente, el contrato contempla la entrega de vales para despensa que son entregados de forma mensual con un valor de dos mil 705 pesos, que serán entregados en papel a 800 trabajadores y en formato electrónico a dos mil 532. En 2019, el apoyo fue de dos mil 530 pesos, y el siguiente año aumentó 60 pesos.

El contrato también contempla vales de alimentación, que van de los mil, nueve mil, 10 mil y hasta 15 mil pesos mensuales. En total, se asignó un monto de 660 mil pesos para este apoyo en 2021.

Sin embargo, el contrato aclara que la distribución y el monto “se adecuará a las necesidades de la Cámara a través de las áreas solicitantes con 72 horas de anticipación a la entrega o cuando se requiera”.

El contrato fue otorgado mediante una licitación pública a la empresa Toka Internacional Investmen S.A. de C.V., a finales de 2020. La vigencia de éste es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Los vales deberán ser aceptados en tiendas y cadenas de autoservicio o departamentales, de acuerdo con las bases de la licitación.

El monto es equivalente a los 200 millones de pesos que tiene previsto la Cámara de Diputados para la rehabilitación de las fachadas de los edificios B y H.