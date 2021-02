Pide AMLO a diputados "que se limpie" la ASF; asegura que "es necesario"

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los diputados limpiar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues es necesario para recuperar la credibilidad del órgano fiscalizador.

"Pienso que se va a llevar a cabo la investigación, y por el bien del país es importante que se limpie si es necesario, que sí lo es, porque esto que hicieron pone hasta en ridículo a esa institución, a los responsables de esa institución", puntualizó durante la conferencia matutina de este viernes.

Al hablar de la auditoría sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, dijo que los legisladores deben realizar una investigación a fondo, pues el asunto no quedará resuelto solo con despedir a alguien.

"No es de ya lo resolvimos porque ya quitamos a este funcionario, no, que lleve tiempo para que no vuelva a suceder, para que se fortalezcan las instituciones, para que sean creíbles", señaló.

El titular del ejecutivo sostuvo que en la administración pública hay "fósiles" del período neoliberal, por lo que es necesario indagar a los miembros de la Auditoría, cuyo titular David Colmenares fue elegido durante la pasada legislatura.

"Yo hablaba de que hay fósiles, gente que estuvieron en el periodo neoliberal y siguen ahí, entonces hay que ver quiénes están, yo tengo información de algunos que trabajan ahí, pero no quiero señalarlos porque le corresponde a la Cámara hacer la investigación a un poder independiente, no lleva tiempo, es entrevistarlos y hacer una recomendación", opinó.

López Obrador insistió en que el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está plagado de irregularidades y está hecho de mala fe, lo que "autodestruye" al organismo fiscalizador.

"Era para golpearnos, imagínense, una institución que se equivoca, "entre comillas" de esa manera, como decir que se mina, yo diría que se autodestruye. ¿Imagínese que un auditor se equivoca por más de 209 millones de pesos?, claro que no fue una equivocación, claro que ahí hubo una intencionalidad política de afectarnos", indicó.

Dijo que ya solo falta que digan que él hice la auditoría, y criticó a quienes dijeron "que yo los había doblado, casi casi torturado para que se retractaran".

"Yo estoy más a favor de que se investigue por parte de la Cámara de Diputados, la auditoría depende de la Cámara de Diputados, entonces es cosa de hacer la investigación, qué pasó", declaró.