Pide Gatell endurecer las medidas sanitarias

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a los gobernadores y gobernadoras del país endurecer las medidas sanitarias para evitar el aumento de contagios durante la tercera ola por Covid-19.

En reunión privada y virtual se acordó, además, que este viernes se presente el semáforo de riesgo epidemiológico, el cual se postergó la semana pasada, porque se cambiaron algunos lineamientos para acoplarse a la nueva realidad que vive el país.

En encuentro en el que participó parte del gabinete federal, señaló que las medidas deben enfocarse en que no haya eventos masivos, evitar aglomeraciones, que los restaurantes no junten mesas para que haya más personas cercanas, ser más estrictos y supervisar que los aforos se respeten conforme a las medidas de cada estado, esto es, que si se permite alguna actividad al interior al 50 por ciento, que así sea, y que no ingresen más personas.

Se ejemplificó el caso de Quintana Roo, donde los restauranteros quieren aumentar el aforo para beneficiar el turismo, pero donde también se dijo que no es posible por el aumento de contagios que vive esa entidad. Las sanciones para quien viole los aforos pueden ser clausuras o sanciones administrativas para hacer cumplir la ley sanitaria.

Tenemos que trabajar unidos, como hasta ahora lo hemos hecho a nivel federal y local, para frenar esta nueva ola de contagios

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación

En entrevista con La Razón, el secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez, aseguró que en la reunión, el funcionario federal comentó que las personas ya no pueden regresar al confinamiento debido a sus actividades económicas.

“Lo que comenta el doctor López-Gatell es que la mayoría de las personas ya no puede regresar a este confinamiento, porque su actividad económica lo impide, lo que es una parte fundamental. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que el Covid-19 es una enfermedad y sin embargo tenemos depresión, violencia y crisis de ansiedad que se está exacerbando de manera importante”, señaló.

Agregó que es necesario encontrar un punto intermedio que permita regresar a la actividad normal, cuidándonos de la manera más idónea, en la que la recomendación es el uso de cubrebocas de manera adecuada, estar en lugares bien ventilados y con menos cantidad de aforo, pero sobre todo, el lavado constante de manos.

“El llamado es respetar y apegarse a los lineamientos de salud, que se respeten los aforos; si cuidamos eso, las posibilidades de contagio son menores. Puedes continuar el proceso de actividad económica si todos traemos estas medidas de mitigación y prevención”, añadió.

A su vez, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mencionó que se requiere de un esfuerzo para disminuir los contagios, con la participación conjunta de las gobernadoras y los gobernadores, considerando la modificación de las variables de medición establecidas en la metodología de los semáforos.

“Hemos enfrentado diversos temas críticos de la pandemia. Hoy estamos ante uno de ellos, porque enfrentamos nuevamente una ola de contagios importantes en el país. Tenemos que trabajar unidos, como hasta ahora lo hemos hecho a nivel federal y local, para frenar esta nueva ola, privilegiando en todo momento la salud de todos, pero sin descuidar el impacto social que la pandemia ha implicado para la mayoría de la población”, aseveró.