Piden blindar recursos para prevenir desastres

Los grupos parlamentarios del bloque de contención en el Senado plantean mecanismos para blindar el “presupuesto preventivo”, tanto para atender y prevenir tragedias vinculadas a los desastres naturales como en obras de infraestructura.

En el contexto del debate por el presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados, las bancadas del Senado de la República también señalaron que se deben establecer reglas claras y hacer reformas a la legislación, para evitar la aplicación de una “austeridad mortífera”.

En ese sentido, el PRI planteó una iniciativa para reformar la Ley de Austeridad Republicana, de modo que en proyectos de infraestructura no se limiten los recursos en lo referente al mantenimiento preventivo y correctivo, para evitar que se repitan tragedias como la de la Línea 12 del Metro.

Es imperante que esto no vuelva a ocurrir (tragedia en la Línea 12 del Metro), como resultado directo de una fallida estrategia financiera o de austeridad mortífera Manuel Añorve

Senador del PRI

El senador por Guerrero, Manuel Añorve, expuso que el accidente del pasado 3 de mayo en la llamada Línea Dorada es un claro referente de los errores que se cometieron en la obra y que posteriormente no se le dio en mantenimiento adecuado.

“Es imperante que esto no vuelva a ocurrir, como resultado directo de una fallida estrategia financiera o de austeridad mortífera”, aseveró.

Enfatizó que por ello debe establecerse la prohibición legal de reducir el presupuesto que se designe al mantenimiento preventivo y correctivo de las obras públicas: “Ya basta de que la ideología y la incompetencia, cuesten vidas humanas”.

Si ya había desaparecido el Fonden, por qué ahora lo sacan de nuevo y le asignan recursos sin que haya reglas de operación, ahora que ven el cúmulo de tragedias quieren tapar su error, pero sin reglas Kenia López Rabadán

Senadora del PAN

En el mismo sentido se expresó la senadora Kenia López Rabadán, quien señaló que junto con el aval del paquete presupuestal se deben establecer reglas claras para la operación de diversos programas, como el caso del “nuevo Fonden”.

“Si ya había desaparecido el Fonden, por qué ahora lo sacan de nuevo y le asignan recursos sin que haya reglas de operación, ahora que ven el cúmulo de tragedias quieren tapar su error, pero sin reglas”, manifestó.

Dijo que por eso es peligroso que se asignen recursos por nueve mil millones de pesos para el “nuevo Fonden” y otros 207 millones de pesos para el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).

“Desde que lo desaparecieron, no hay ni una sola prueba de que había corrupción en su ejercicio previo, pero con la aprobación de estos recursos no se garantiza que no se presenten problemas en el futuro, porque se va a prestar no para ayudar o prevenir tragedias, sino para decisiones discrecionales”, aseveró.

Los fondos que estaban considerados para la prevención y atención de desastres (…) ahora se requiere un blindaje que evite el uso discrecional de cualquier recurso destinado a este fin Antonio García Conejo

Senador del PRD

Al respecto, el perredista Antonio García Conejo explicó que las autoridades locales están haciendo lo que pueden para “tapar” las consecuencias de las decisiones que tomó la mayoría en el Congreso, pero ante los cada vez más frecuentes fenómenos naturales, se deben blindar los recursos para apoyar a los estados en caso de desastres y establecer reglas para evitar que “por una mal entendida austeridad o presunta corrupción”, se recorte el presupuesto para prevenir tragedias, tanto de la naturaleza como de las obras de infraestructura.

“Los fondos que estaban considerados para la prevención de desastres y para la atención de desastres no surgieron por obra espontánea, tenían una razón de ser, por ello, ahora se requiere un blindaje que evite el uso discrecional de cualquier recurso destinado a este fin”, insistió el senador por Michoacán.