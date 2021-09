“PAN tiene diferencias, pero no fracturas; el objetivo es 2024”

El PAN es un partido vivo en el que puede haber diferencias, pero no fracturas, porque tiene los objetivos claros y la mirada puesta en 2024, aseguró el coordinador del grupo parlamentario en el Senado, Julen Rementería.

“No hay fracturas. El PAN es un partido vivo, pero fracturas no, está trabajando bien, sus órganos trabajan, dan resultados. Obviamente hay opiniones diferentes, sí, hasta en una casa hay diferencia de opiniones, pero nada que signifique fracturas ni mucho menos”, aseguró.

En entrevista con La Razón, indicó que por eso las miradas del oficialismo están clavadas en el blanquiazul, lo que los hace ser el objeto de críticas, tanto desde Morena como del Presidente de la República: “Sí, del partido y desde el púlpito presidencial, porque el PAN es la oposición más fuerte en este país la más clara, la más firme y la más congruente y eso les preocupa”, subrayó.

Aseveró que en el guinda “ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, porque “están llenos de corrupción, no tienen un partido, no tienen reglas, no saben cómo van a elegir a su dirigente, el trabajo que les costó elegir a Mario Delgado, no sé qué va a pasar en el futuro, pareciera que están esperando todos como ovejas la decisión que tome el Presidente y eso está muy lejos de ser un partido”.

En tanto, en plena etapa de renovación de la dirigencia del PAN, el líder parlamentario afirmó que con la dirección que Marko Cortés le ha dado, éste se ha fortalecido en los últimos años y la muestra es que el balance interno que realizaron de los comicios pasados demostró una recuperación, luego de que habían venido “a la baja” desde las elecciones del año 2000.

El senador por Veracruz afirmó que él también se encuentra firme al frente del grupo parlamentario del PAN en el Senado, en el que hay un seguro cierre de filas, pese a los recientes errores.

“La bancada está bien, está consolidada, está sólida, hay realmente unidad en la bancada, no hay ninguna diferencia que se advierta en ella, obviamente hay distintos personajes que piensan diferente en algunos asuntos particulares, pero esas formas de ver las cosas diferentes entre unos y otros no ha sido ni cercanamente un impedimento para poder trabajar en unidad”, insistió.

Julen Rementería señaló que ante este escenario interno y el desprecio del Ejecutivo federal, de Morena y de sus aliados por la oposición, el principal criterio que muchos panistas consideran que es el más viable es fortalecer la alianza opositora con el PRI y el PRD, con lo que confió en que podrían ganar en las elecciones presidenciales de 2024.

“Al final de cuentas es una manera de darle más fuerza a un bloque opositor que puede llegar a ser una opción y eventualmente ganar la elección en el 24, pero es una decisión de los partidos que yo quisiera que se pudiera concretar”, indicó.