El PJ está tomado por la delincuencia: Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se debe realizar la consulta pública para que la ciudadanía conozca sobre la elección directa de jueces y ministros, porque, señaló, actualmente el Poder Judicial “está tomado por la delincuencia”.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, señaló que no se debe descartar el ejercicio de consulta bajo el argumento de que es un tema electoral, como algunos quieren presentarla.

“No es un asunto electoral, es una consulta que tiene que ver con la elección de servidores públicos del Poder Judicial, porque ya lo están queriendo llevar hacia allá, que porque es un asunto electoral no se puede hacer la consulta”, indicó.

Se molestan que porque ahora vamos a elegir o queremos que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Cómo no vamos a querer que se elijan, si el Poder Judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada?

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

El mandatario aclaró que la propuesta para que jueces y ministros sean votados por el pueblo no significa que cualquiera sea elegido, sino que deberán cumplir con ciertos requisitos, además de ser íntegros e incorruptibles.

El titular del Ejecutivo criticó la molestia de quienes se oponen a que se elija a jueces y magistrados por voto directo, cuando, sostuvo, en los hechos el Poder Judicial “ya está secuestrado”.

“Se molestan que porque ahora vamos a elegir o queremos que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Cómo no vamos a querer que se elijan, si el Poder Judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada?”, señaló.

Gráfico

Como referencia, López Obrador mencionó que el miércoles un juez dio la instrucción al encargado de un reclusorio para que en el plazo de tres horas dejara libre a Héctor Luis El Güero Palma, lo que dijo que no se permitió, porque de inmediato “se avisó a la Fiscalía, hicieron una indagatoria y se encontraron otras acusaciones, otros delitos, pero tres horas, ¿eso es correcto? Cuando corresponda a la sección cero impunidad, se va a dar a conocer quién es el juez o la jueza y así muchas otras cosas”.

Estimó que como ahora los ministros se sienten empoderados por el respaldo de Claudio X. González y de “jurisconsultos salinistas” como Diego Valadés y José Ramón Cossío, se cuestiona la consulta mediante la que se pretende conocer la opinión de la población para que sean electos por la ciudadanía y reprochó que se manipule la propuesta.

“¿Qué no van a poder encontrarse 100 candidatos para ministros, mujeres y hombres, con nivel de doctorado, honestos, íntegros, verdaderos jueces, incorruptibles, qué no hay 100? Porque están manipulando, dando a entender de que cualquiera va a ser ministro, no. Cuando se elegían a los ministros en la época de Juárez y de Lerdo había requisitos; se cumplen con todos esos requisitos, pero se busca lo mejor.