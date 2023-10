Plantea ley emergente para reconstruir el puerto

La representante del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, propuso al Presidente Andrés Manuel López Obrador impulsar una ley de emergencia que ayude a reconstruir de manera inmediata el puerto de Acapulco, tras el paso del huracán Otis que devastó toda la zona hotelera.

Mencionó que se deben poner tasas cero a los empresarios para que comience la restauración de Acapulco, además que será necesario que la economía se levante lo más pronto posible.

“Si es cierto que existe el Fonden hay que tomar ese dinero, pero hay que ponerle reglas. Yo le digo al Presidente que cuenta con nosotros para sacar una ley de emergencia que permita a Acapulco reconstruirse de manera inmediata”, dijo.

Durante su participación en el Foro América libre, unidos por la democracia, organizado por el PAN, aseveró que no es momento de echar culpas, sino de cerrar filas y de dejar la división para concentrarse en Acapulco y su reconstrucción, debido a que hay mucha población afectada.

Apenas el miércoles, la senadora blanquiazul propuso la creación de un fideicomiso para la reconstrucción del estado, debido a que se necesitarán recursos para hogares, clínicas, escuelas, calles, caminos, carreteras, así como reinstalar el alumbrado público.

“Hablé con unas personas y me expresaron lo que había pasado; láminas volando de sus casas entre otras. La gente está muy preocupada. Vemos como hoteles de concreto no resistieron el paso del huracán y de las viviendas de material endeble, seguramente no quedó nada”, explicó.

En el mismo evento, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, insistió en las críticas por la desaparición del Fonden que, dijo, era una herramienta para este tipo de casos.