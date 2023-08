Que se ponga a trabajar y no se meta en la elección, responde 'Alito' Moreno a AMLO

El líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dedicarse a resolver los problemas del país y saque las manos del proceso con miras a la elección de 2024.

“Lo primero que hay que decirle al presidente es que cumpla con su responsabilidad como encargado de ser el presidente de la República… que garantice paz y armonía en este país. …en prácticamente más del 60% del país no se puede transitar… en que haya medicamentos, en que haya buen servicio de salud… y no están concentrados en ello, están concentrados en la elección, en el proceso electoral, entonces, …que se ponga a trabajar que para eso lo eligieron los mexicanos, para que trabaje, para que genere mejores condiciones de vida y los que estamos en el trabajo político, en la competencia política, generar propuestas para ganarnos la confianza de la gente y que no se meta en la elección”, reclamó.

Lo anterior es una respuesta a lo dicho por López Obrador en su conferencia mañanera, desde donde consideró vergonzoso que "Alito" Moreno le pidiera a Beatriz Paredes declinar y expresó "Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta".

“Imagínense que el presiente de un partido (Alejandro Moreno) diga ya no, ya hazte a un lado y que salgan otros del mismo partido a decir: ‘Nooo, no te hagas a un lado. ¡Beatriz aguanta, el pueblo se levanta!”, expresó AMLO al tiempo de soltar la risa.

Además, el líder del PRI aclaró que la decisión que tome su partido en el proceso del Frente Amplio por México está respaldada con números que revelan la desventaja de Beatriz Paredes frente a Xóchitl Gálvez.

“Las cifras son las que ustedes conocen y les han dado a conocer permanentemente en los últimos días … ¿2 a 1? – bueno, en unas están así y en otras están en otro lugar, nosotros somos respetuosos. El PRI tiene sus mediciones y estudios de opinión y nosotros continuaremos trabajando para fortaleza del Frente Amplio”, destacó el líder de los priistas luego de encabezar la reunión de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados.