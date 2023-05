Popocatépetl se mantiene en semáforo amarillo; Gobierno monitorea las 24 horas del día, afirma AMLO

El volcán Popocatépetl ha bajado su intensidad, pero el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase tres y el gobierno continuará monitoreando 24 horas al coloso, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay una actividad del volcán que no es de alarma. [El Popocatépetl] ha bajado su intensidad, es menos también la ceniza que emite, básicamente hacia Puebla. El resto de los estados no tienen lluvia de ceniza; estamos pendientes día y noche, estamos velando y no hay ninguna decisión de pasar a otra fase de amarillo fase 3 ”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

Rutas de evacuación fueron revisadas, apunta

El presidente agrego que ya se revisaron las nueve rutas de evacuación para corroborar que se encuentran en condiciones para un eventual desalojo, pero confió en que no será necesario.

“Ya se hizo la revisión de las vías para evacuar; [vamos a] procurar ser muy objetivos al informar para no atemorizar a la gente. Nosotros vamos a estar muy pendientes y vamos a informar, pero sentimos que no va a haber problema”, señaló el mandatario federal.

Ya también todas las líneas están reestableciendo todos sus vuelos, en algunos casos que no le echen la culpa a Don Goyo, ellos tienen sus fallas: que no están llegando los pilotos, algunas fallas que ellos deben resolver; atender bien a sus trabajadores, no es por el volcán, hay también otros asuntos que tienen que resolver algunas líneas ”, dijo el mandatario.

