Positivo, que México recupere Categoría 1 en aviación por trabajo de Nuño Lara: PAN y PRD

Resulta positivo y alentador que México logre recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea, algo que traerá grandes beneficios a la población y el desarrollo económico, destacaron Jorge Romero Herrera y Luis E. Cházaro, coordinadores de los diputados PAN y PRD respectivamente.

En entrevista por separado, coincidieron en que es importante que quien encabece la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) muestre interés y conocimiento en su nuevo desempeño.

Este miércoles, La Razón informó cuáles son las prioridades y metas de Jorge Nuño Lara como nuevo titular de la SICT; por su parte, los diputados federales reconocieron la labor del nuevo integrante del gabinete y prueba de ello fue haberse reunido con autoridades de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

El líder de la bancada de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, dijo que es para el bienestar del país, sin importar en qué circunstancia y en qué gobierno nos encontremos. Lo importante, enfatizó, es lograr recuperar ese nivel porque resulta algo de gran necesidad e interés para el desarrollo en México. Calificó como lamentable haber perdido la Categoría 1 en aviación; ahora, lo necesario es buscar cómo se puede retomar.

Sobre el anuncio de Jorge Nuño Lara de hacer una revisión sobre el trabajo de la SICT para aprovechamiento de la dependencia y no retrasar obras, Romero Herrera dijo que no quería adelantar vísperas; sin embargo, “yo le doy el beneficio de la duda a cualquier individuo, hay que darle un espacio para ver cómo lo está haciendo y no prejuzgar”.

El coordinador del Partido de la Revolución Democráctica (PRD), Luis E. Cházaro, calificó que es una buena intención la del titular de la SICT, pues se debe de trabajar por el bienestar de los mexicanos y tener bien fundamentada su labor, algo que debe demostrar.

El perredista conminó al secretario de la SICT a tener un mayor acercamiento con el Poder Legislativo para un intercambio de información sobre cuáles son las necesidades que hay en el rubro de comunicaciones y transportes.

“Tenemos secretarios que no acuden a las comparecencias, cambian las fechas, demeritan y desdeñan la autonomía del Poder Legislativa, va llegando y sería una buena señal que esté cercano del legislativo perse, sino que cumpla con la función, aquí hay comisiones de Infraestructura, Comunicaciones con las que él debería estar en contacto, pero eso es una decisión del secretario" Luis E. Cházaro, coordinador de los diputados del PRD

Para México, dijo, es muy importante recuperar la Categoría 1 de seguridad de aviación y significa un avance para el desarrollo del país, puntualizó el diputado federal del sol azteca.

Luis E. Cházaro reconoció el interés que ha mostrado Jorge Nuño al frente de la SICT para avanzar en un mejoramiento y aprovechamiento de la Secretaría. "Es necesario que realice su trabajo y sea por el bienestar del país, concluyó.

Con información de Yulia Bonilla.

CEHR|