PRD abre las puertas a Ricardo Monreal para candidatura presidencial en 2024

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, confirmó que se han tenido acercamientos con el senador Ricardo Monreal, por lo que ve la posibilidad de una candidatura presidencial a través de un proceso de reconciliación.

Si veo la posibilidad de una candidatura de Ricardo Monreal y nadie debería espantar este proceso de reconciliación y me une con Monreal un ánimo democratizador, eso enriquece el proceso democrático. Lo hemos platicado con el senador Miguel Ángel Mancera y el dirigente Jesús Zambrano

El perredista dijo que no ocultarán las reuniones que han sostenido con Ricardo Monreal, pero aclaró que el PRD tiene las puertas abiertas , pues está convencido que el proceso de selección de candidatura de Va por México debe iniciar ya como lo ha hecho el oficialismo, por ello llamo a acelerar dicho proceso .

Mientras que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, comentó que se encuentra en un proceso de definición y hasta el momento no tiene tomada una decisión de continuar con Morena o salir a la oposición.

"Estoy en ese proceso de definición, no está tomada la última palabra, he tenido reuniones con distintos dirigentes como coordinador en el Senado, lo hago abiertamente, no es vergonzoso, ni clandestino, tengo una buena relación con todos los partidos"