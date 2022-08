"El Estado claudica ante el crimen": PRD condena declaraciones de alcaldesa de Tijuana ante violencia

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, criticó las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, en Baja California, Montserrat Caballero, quien pide a los grupos criminales actuar contra quienes no les pagaron y no contra la población civil.

Esto es Morena: La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, le dice a los delincuentes que cobren piso a quienes no les pagaron. La sociedad civil indefensa, en tanto, el Estado claudica ante el crimen. Esto debe cambiar Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD

Esto es Morena:



La alcaldesa de #Tijuana, Montserrat Caballero (@Montserrat4T) le dice a los delincuentes que cobren piso a quienes no les pagaron.



La sociedad civil indefensa en tanto el Estado claudica ante el crimen. Esto debe cambiar.



Vía @cesarmty

Luego de que la tarde noche de este viernes grupos armados incendiaran al menos 10 vehículos y diversos destrozos en el municipio, la alcaldesa aseguró que no permitirán que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas.

“El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, indicó Montserrat Caballero.

