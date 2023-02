PRD ratifica a Mancera y Aureoles como presidenciables; acuerdo del PRIAN en "veremos"

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y el senador Miguel Ángel Mancera fueron ratificados como las figuras con las que el PRD buscará la candidatura en "Va por México" para la Presidencia de la República.

Ambos aspirantes manifestaron la inquietud que generó al interior del partido el comunicado que el PAN y PRI emitieron la semana pasada para refrendar su acuerdo de reparto, para conducir los procesos de designación en los comicios de 2023 y 2024.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, aseguró que ambos están dispuestos a sujetarse a un método plural, abierto y transparente para designar a quien abanderará al proyecto.

Señaló que en días próximos recorrerán el país para “compaginar” la configuración de un método que legitime la selección de la candidatura en 2024.

Aseguró que con esto se busca contar con una coalición más amplia y sólida para la contienda que se aproxima.

En su oportunidad, Silvano Aureoles dijo que la alianza no sólo debe ser con los partidos de oposición, sino también con la sociedad.

“No estoy de acuerdo, y me voy a oponer hasta donde las fuerzas me den, a que se repita el ‘anayaso’ de hace cinco años y que nos llevó a una derrota estrepitosa… Si eso ya sucedió, no podemos permitir que vuelva a suceder”