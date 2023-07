VIDEO. Se presenta Xóchitl Gálvez ante FGR para conocer acusaciones en su contra

Xóchitl Gálvez se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir información sobre las denuncias que se han presentado en su contra por parte de militantes de Morena, como Víctor Hugo Romo.

"El que nada debe nada teme", aseguró la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, quien aseguró que todos sus contratos están en orden.

"No hay un solo contrato de mis empresas con la delegación Miguel Hidalgo, entonces el presidente trata de engañar, trata de distraer, yo sólo soy delegada dos años y medio, mis empresas tienen 31 años", afirmó.

Tener una empresa #Xingona que desde hace más de 30 años da empleo a cientos de familias no es un delito.



Hoy fui a la @FGRMexico a ponerme a disposición del Fiscal y solicitar acceso a las carpetas en mi contra.



¡Que le busquen! Nada ilegal encontrarán. El que nada debe, nada… pic.twitter.com/OgTUlRoTdn — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 31, 2023

Denuncias contra Víctor Hugo Romo 'duermen el sueño de los justos'

Señaló que solicitó acceso a las carpetas de investigación en su contra y cuestionó que en la fiscalía sí avancen las indagatorias en su contra, mientras que las denuncias que presentó en contra de Romo "duermen el sueño de los justos".

"El único dato que han dado de Palmas 340 la manifestación la hizo Víctor Hugo Romo, y ahí está, aquí hay una denuncia a Víctor Hugo Romo por el Mexicanito que nunca investigaron, la auditoría, la Función Pública determinó un quebranto de seis millones de pesos y ahí sigue la denuncia durmiendo el sueño de los justos", explicó la aspirante opositora.

Abundó que: "Minería 88, ¿se acuerdan? Donde vivía David Razú, ahí se construyeron 33 departamentos en el tiempo de Víctor Hugo Romo, había 14 permitidos y ¿qué ha hecho el gobierno de la Ciudad? Nada. Les puedo dar una lista interminable de corrupción de Víctor Hugo Romo, pero ahorita con el que yo debato es con el presidente”, manifestó.

El que nada debe, nada teme. https://t.co/LHpKejJMyd — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 31, 2023

No le preocupa el acoso presidencial

La senadora del PAN dijo que no le preocupa el acoso presidencial, pero señaló que todas estas acusaciones respecto a que es millonaria y que tiene contratos irregulares justamente las hace el presidente Andrés Manuel López Obrador para distraerla de su objetivo.

"Claro que el presidente lo que quiere es distraerme, hacerme enojar, preocuparme, pero la verdad es que no estoy preocupada, no tengas nada de qué preocuparme, porque cuando tú en tu vida has sido una persona honesta, puedes ver de frente a la gente", declaró.

Gálvez anunció que sus abogados también acudirán ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para solicitar información sobre las denuncias que tenga en su contra en la capital del país.

