Presentan queja contra diputada de Morena por difundir videos íntimos; "es mi cuerpo", responde.

A raíz de los videos íntimos que difundió en redes sociales la diputada María Clemente García, de Morena, la panista Teresa Castell de Oro Palacios presentó una queja en su contra ante la Comisión de Ética para que “tome cartas en el asunto”, lo cual fue suscrito por legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

En la queja formulada, la legisladora albiazul consideró que, aunque quienes integran al Congreso tienen derecho a disfrutar de una vida privada, el hacer público material como el compartido por la morenista “no hace más que menoscabar” la investidura del legislador o legisladora, y se convierte en una falta de respeto a la ciudadanía, aseveró.

Castell de Oro Palacios reclamó que desde febrero presentó una queja contra García Moreno por agresiones recibidas, lo cual acusó no ha sido atendido por el Comité de Ética, por lo que “pareciera no estar cumpliendo a cabalidad con su mandato”.

En razón de lo expuesto, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) pidió al presidente del Comité, Jaime Humberto Pérez Bernabé, intervenir al considerar que lo hecho por la diputada atentó contra el Código de Ética y reglamento de la Cámara de Diputados.

Al hacer públicas sus grabaciones íntimas se da pie a una serie de posibles consecuencias que podrían impactar directamente en la democracia mexicana e incitar a conductas de confrontación social Teresa Castell, diputada del PAN

Asimismo, aseguró que la queja no está motivada por la identidad de género de la diputada María Clemente García, quien es una mujer transexual, pues comentó que “cada mexicano y mexicana es igual ante la ley, pero no se deben invocar privilegios a partir de una característica o condición individual”.

En respuesta, la diputada García Moreno expresó que ella tiene la libertad de realizar estas publicaciones porque es su cuerpo. En este contexto, advirtió que procederá judicialmente en contra de quienes busquen violentar sus derechos.

La legisladora no negó que el material compartido sea contenido pornográfico, pues dijo que a cambio de ello le pagan.

“Siempre me he dedicado a esto, los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia, la de los tiburones, ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? ¿A ella tampoco le alcanza? ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Prohíbanle a todos, que renuncien a sus trabajos. Cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo haré lo mismo, pero si ellos pueden trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento, mi oficio es ser pu* y tengo derecho a ser pu*”, exclamó la diputada.

Al anunciar que presentará una iniciativa para regular el trabajo sexual, llamó a su bancada de Morena a que la apoyen, ya que “se dicen de izquierda, socialistas y que se dicen estar con la clase trabajadora”.

La morenista rechazó los señalamientos sobre atentar contra la investidura que representa pues “¿cuándo me han visto encuerarme en la Cámara de Diputados… El Canal del Congreso no graba mi vida personal, no va a mi cama, no va a ningún otro lado que no sea el salón de sesiones”, puntualizó.

También se deslindó de las acusaciones sobre exponer contenido sexual a menores de edad, pues comentó que la responsabilidad recae en las madres y padres que permiten a sus hijos acceder a redes sociales sin supervisión ni control de contenido.

MAEP