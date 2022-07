Se desata confrontación durante foro sobre prostitución en Cámara de Diputados

Esta mañana se generó una discusión entre la diputada María Clemente García, asistentes y una ponente que ofreció una conferencia en la que expuso argumentos contra la prostitución, como una forma de violencia y explotación en contra de las mujeres.

Durante el VII Congreso Latinoamericano y Caribeño sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, Rosa María Cobo, doctora y profesora de la Universidad de la Coruña, defendió la visión abolicionista de esta práctica.

La académica mencionó que detrás de la prostitución hay mujeres con pocos recursos que se ven orilladas o las obligan a participar dentro del mercado sexual, el cual es controlado por hombres, “por proxenetas criminales”, que buscan legalizar esta práctica a favor de sus ingresos.

“La prostitución no está bien, desde el punto de vista ético y político. No es aceptable que una mujer se convierta en una cosa y no es aceptable que un hombre cosifique, objetualice, ejerza violencia sobre mujeres que tienen muy pocos recursos y que son vulnerables. En aquellos lugares en los que se hacen políticas abolicionistas por eso sabemos que las abolicionistas estamos en el lado correcto de la historia”, dijo.

Al finalizar, un grupo de asistentes, entre quienes se encontraba la diputada María Clemente, mujer transexual, lanzaron una consigna para pedir que se respete a quienes deciden ejercer el trabajo sexual como un oficio: ¡Respeto total al trabajo sexual!, dijeron.

Posteriormente, la legisladora se levantó de su asiento para defender que existen personas que deciden llevar a cabo esta práctica y, por lo tanto, son merecedoras de derechos.

En medio de la discusión, una de las asistentes la llamó “señor”, por lo que exigió que se respetará su identidad de género y acusó que el recinto legislativo utilizaba recursos públicos para transmitir discursos de odio, mientras otra mujer repetía al fondo: ¡La prostitución es violencia!.

“Es el canal del Congreso, esto es un discurso de odio. No pueden usar los medios públicos para promover la discriminación, para contravenir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, y en respuesta una asistente respondió: “Ninguna mujer nace para pu*”, pero María Clemente replicó: “Yo soy mujer y nací pu*, ¿cómo ves? Es mi trabajo y con eso mi familia come”

La diputada también arremetió contra el director del evento, a quien le dijo “ni siquiera sabes quién soy, ni siquiera pertenezco a donde dices, seguro lo acabas de googlear. ¡Eres pésimo haciendo tu trabajo”.

La discusión se prolongó, la ponente se retiró y algunas asistentes y diputadas como Cecilia Márquez se acercaron a María Clemente para abrazarla. Finalmente, se decretó un receso y varias se retiraron.

