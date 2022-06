Presidenciables de Morena se comprometen a mantener unidad en torno a AMLO; aseguran que sacarán a los Moreira de Coahuila

La dirigencia nacional de Morena y los aspirantes presidenciales se comprometieron a conservar la unidad en torno al Presidente Andrés Manuel López Obrador, con miras a la contienda de 2024, y a trabajar “para sacar a los Moreira de Coahuila” en las elecciones de 2023.

Desde el Centro Cultural Benito Macías, en el municipio Francisco I. Madero, en Coahuila, Mario Delgado encabezó el evento “Unidad y Movilización para que siga la transformación”, en el que en esta ocasión participó el senador Ricardo Monreal, quien no fue convocado al evento morenista que se realizó en Toluca, Estado de México, el pasado 12 de junio.

También acudió la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. No asistió el canciller Marcelo Ebrard, quien se encuentra confinado a causa de su contagio por COVID-19.

“¿A qué venimos aquí? A empezar a organizarnos para sacar a los Moreira de Coahuila. No nos vamos a andar con rodeos” Mario Delgado

​Dirigente Nacional de Morena

Delgado aseguró que “Morena es el único partido que se atreve a que las principales decisiones, a definir quienes serán sus liderazgos que lo decida el pueblo, sin simulaciones y sin imposición; por eso vamos a seguir manteniendo las encuestas, porque es la manera de darle el poder a la gente. Y en Morena el pueblo manda. Sabemos que cuando hay piso parejo no hay que andar echando tanto brinco, hay que sumarnos en unidad a las tareas de organización que es lo más importante”.

Delgado hizo este señalamiento luego de que en su participación, Ricardo Monreal solicitó piso parejo en la definición de candidatos, y pidió abandonar la simulación y la hipocresía, aunque rechazó que en Morena se vaya a dar una lucha fratricida.

“No nos podemos olvidar de nuestro credo filosófico: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y eso significa no ser rehén de pequeños grupos, hay que obedecer al pueblo, no a facciones, por eso vamos a caminar juntos hacia la victoria, por eso es importante decirles, es indispensable fijar reglas claras para la decisión de dirigentes políticos", comentó.

“Se requieren reglas consensuadas con la militancia para seleccionar nuestros dirigentes y nuestros gobernantes, mecanismos claros, reglas claras, en igualdad de circunstancias, piso parejo , reglas equitativas, para que la gente sea la que decida, no a la imposición de grupos de poder ni de facciones”, exigió el legislador zacatecano.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, subrayó que no se trata de hablar de sumisión o rebeldía, sino de entender lo que significa la Cuarta Transformación de la patria y de ser solidarios y acompañar al Presidente López Obrador.

“Vendrá más temprano que tarde el relevo generacional, pero no nos equivoquemos: No es momento de debates políticos, no es momento de regatear nada, es momento de Andrés Manuel López Obrador y, finalmente, todos vamos a estar unidos con él, lo tenemos que acompañar, sin ninguna duda. Hoy, desde La Laguna, Coahuila le dice Andrés Manuel ‘no estás solo’, Andrés Manuel va a ayudar a la transformación de Coahuila. No se equivoquen, Morena va a estar unido, Morena va a ganar, sin duda”, declaró.

Claudia Sheinbaum, quien recordó que están a unos días de celebrar la democracia, en referencia al triunfo de López Obrador, subrayó que la unidad de Morena está garantizada.

“La unidad se hace con base en la lealtad, en las ideas, en los ideales, en los anhelos del pueblo de México y ahí está la unidad de Morena, con el pueblo de nuestro país, ese es el movimiento que representamos, que viva Andrés Manuel López Obrador, que viva la unidad de nuestro movimiento” Claudia Sheinbaum

​Jefa de Gobierno de la CDMX

