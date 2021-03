“Presión social, factor que visibilizó caso de mujer”

Vanesa González, activista de la Red de Feministas Peninsulares, aseguró que si no fuera por la presión social y mediática que ejercieron los ciudadanos por la muerte de la migrante salvadoreña, Victoria Esperanza Salazar, probablemente el seguimiento habría sido muy distinto, o incluso, nadie se habría enterado.

“Si no es porque estos videos se viralizan, la ciudadanía no se hubiera enterado, porque muchos de estos crímenes quedan impunes y en el silencio, ya que lo que se busca como principal objetivo es cuidar ‘la marca del estado’, entonces para no dañar el turismo y la derrama económica, se mantienen en silencio estos crímenes”, aseveró.

En entrevista con La Razón la activista aseguró que la muerte de Victoria deja en evidencia la carencia de protocolos y formación “específica” de los funcionarios ante este tipo de situaciones.

“Es lamentable que una mujer haya tenido que morir en estas circunstancias. Una mujer migrante que llegó al país con una visa humanitaria y paradógicamente es el propio Estado quien la mata y deja huérfanos a dos niños”, consideró.

Dijo que si bien decenas de mujeres salen a las calles a clamar justicia ante los feminicidos, el problema que persiste es que las autoridades persisten en no garantizar la ‘no repetición’ de estos hechos.

“Lo que nos está pasando es que estamos saliendo a la calle a exigir justicia pero no hay una política clara de no repetición de estos actos violentos tan terribles y que nos dañan tanto como sociedad”, indicó.