PEF sin sorpresas y "equilibrado" en cuanto a programas de Bienestar, promete AMLO

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que será enviado el próximo jueves a la Cámara de Diputados, no habrá sorpresas pues será un gasto muy equilibrado, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que, al igual que ha ocurrido en años anteriores, su administración no está proyectando el aumento de impuestos, ni contribuciones.

“No hay aumentos de impuestos, no hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas”