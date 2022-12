Prevén “invierno complicado” y está limitada vacuna contra influenza.

En este invierno, que se perfila “problemático” debido a la coexistencia de Covid-19, influenza, virus sincitial respiratorio y otros padecimientos respiratorios en ascenso, el Gobierno adquirió vacunas contra la influenza estacional sólo para el 25 por ciento de mexicanos, es decir, uno de cada cuatro, y ha dejado de promover el uso de cubrebocas, que los especialistas ven fundamental para prevenir los contagios.

Para esta temporada invernal, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que se adquirieron 33 millones 682 mil 400 biológicos para la Campaña de Vacunación Influenza Estacional 2022-2023, que alcanzan para la cuarta parte de los 130 millones de mexicanos.

Desde el 3 de octubre del año en curso y hasta el 31 de marzo del 2023, el Gobierno federal prevé aplicar las dosis en los estados de la República, con el fin de reforzar y garantizar la salud de la población más vulnerable: adultos de 60 años o más; niñas y niños de seis meses a cinco años, personal de salud, embarazadas y grupos de riesgo, que van desde la niñez hasta la tercera edad.

Sobre la vacunación contra la influenza, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo el 13 de diciembre que se han aplicado 24 millones de dosis, lo que representa una cobertura del 62 por ciento, y hacia finales de diciembre se alcanzará el 70 por ciento de dosis.

“De modo que vamos a buen ritmo para lo que está programado. Invitamos a la población a vacunarse contra la influenza, teniendo muy claro que no es una vacuna de uso generalizado”, puntualizó el funcionario federal.

No obstante, a la par del avance en la vacunación, la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) también muestra un ascenso.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Ssa, en el último mes las IRA aumentaron 6.4 por ciento, aunque, en el balance anual, en comparación con el 2021, el incremento en el número de casos es del 88.6 por ciento.

Es influenza, virus sincitial respiratorio y Covid-19, todo al mismo tiempo. Las tres están teniendo niveles de contagio récord, a excepción de Covid, que sí va subiendo, aunque ahí aún no hay índice récord, pero sí de las otras

Laurie Ann Ximénez-Fyvie, Investigadora de Microbiología

Un dato que permite aproximarse a la situación actual es que en la última semana fueron notificados 395 casos nuevos de IRA por cada 100 mil habitantes; es decir, 513 mil 500 casos nuevos en una semana.

En el caso de la influenza, según la DGE, se han registrado en el país cinco mil 554 casos de influenza hasta el 19 de diciembre de este año, cifra que ha rebasado en 133.5 por ciento al año anterior, ya que se reportaron dos mil 378 casos hasta el 17 de diciembre del 2021.

En el caso de Covid-19, los contagios se han elevado 312.7 por ciento en el último mes, al pasar de niveles de seis mil 165 reportados el 22 de noviembre, a 25 mil 445 el pasado 20 de diciembre.

La Secretaría de Salud reportó también un incremento de 24.1 por ciento en la incidencia del virus sincitial respiratorio a partir de la semana epidemiológica número 45.

Este virus es responsable de la mitad de los cuadros de enfermedades respiratorias, y enseguida están los enterovirus y rinovirus.

El uso del cubrebocas en lugares como hospitales, clínicas, centros de salud e instancias de prevención a la salud debe ser obligatorio, a pesar de que haya vacunación, y si no se utiliza es porque no hay una debida comunicación del Gobierno con la población, advirtieron especialistas.

En entrevista con La Razón, la investigadora de Microbiología, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, aseguró que las personas deberían estar usando el cubrebocas en esta temporada de frío, ya que es una epidemia triple en este año “que pinta para ser grave”.

“Es influenza, virus sincitial respiratorio y Covid-19, todo al mismo tiempo. Las tres están teniendo niveles de contagio récord, a excepción de Covid, que sí va subiendo, aunque ahí aún no hay índice récord, pero sí de las otras”, explicó.

La especialista aseguró que, a estas alturas, el uso del cubrebocas es “complejo”, ya que implementar la obligatoriedad será difícil, pues “la gente está muy cansada” de su uso.

“Lo que sería importante es tener una buena estrategia de comunicación hacia la población, que entendiera la importancia de mantener estas medidas preventivas, particularmente en los periodos más riesgosos, en este caso en el invernal”, declaró la doctora.

Sostuvo que el Gobierno no ha mantenido una comunicación efectiva con la población, pues se ha comentado que el cubrebocas no sirve y que no es una medida necesaria, y se ha dicho que la pandemia se ha terminado, lo cual no es así.

También dijo que se necesitan vacunas, ya que se limita a la población el uso de éstas, “en un invierno que pinta para ser problemático”.

Expuso que, en caso de contagio con SARS-CoV-2, influenza o algún otro virus respiratorio, las personas deben mantener el resguardo en casa, practicar estornudo de etiqueta con el ángulo interno del codo, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar alcohol-gel, limpiar las superficies de trabajo u hogar y usar en forma correcta el cubrebocas, principalmente en espacios cerrados y con aglomeración.

Al respecto, el doctor Alejandro Macías, integrante del Sistema Nacional de investigadores, indicó que, a casi tres años de la pandemia, ya debemos haber aprendido que, cuando hay virus circulando —como en el caso actual, en que confluyen influenza, coronavirus, y el virus sincitial respiratorio—, debemos usar el cubrebocas en interiores.

Piden frenar Abdala al carecer de certificación

Partidos de oposición pidieron a los gobiernos federal y de la Ciudad de México no aplicar la vacuna cubana contra Covid-19, Abdala, en tanto no esté certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Apenas este jueves arribó a territorio nacional un embarque con cuatro millones 907 mil 500 dosis de dicha vacuna.

El primer embarque, que arribó el 25 de noviembre, contenía cuatro millones 092 mil 500 dosis, que sumadas a las de este nuevo cargamento hacen un total de nueve millones de biológicos recibidos en nuestro país y producidos en la República de Cuba.

Integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aseguraron que el panorama en la sexta ola de Covid-19 en México es preocupante, debido a la vacunación que consideran poco efectiva, con biológicos sin certificación internacional, a lo que se agrega la falta de tratamientos antivirales para pacientes.

“Hay algo evitable que es la muerte, pero si no se toman las medidas, va a pasar. Hay estándares mundiales que señalan que hay vacunas, cuando menos registradas, que ya probaron su eficacia ante la OMS o FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), pero las vacunas cubanas no están autorizadas y eso puede ser un riesgo para la población”, advirtió el secretario de la comisión, Éctor Jaime Ramírez Barba.

Señaló que es un despropósito que el Gobierno federal esté gastando recursos en una vacuna que no ha cumplido los estándares que en el mundo ya fueron probados, cuando puede adquirir biológicos de otros laboratorios, como ya lo ha hecho en meses anteriores.

“Ahora debemos enfocarnos en las vacunas bivalentes, que tienen nueva información sobre variantes como Ómicron, y no en pasadas. En el más reciente corte que hizo Hacienda dio un presupuesto de 32 mil millones de pesos y sólo se han gastado 4 mil 900 millones, y no es posible que por un tema ideológico se hagan esas compras”, indicó.

También señaló que el antiviral Paxlovid es un buen tratamiento contra el virus, pero señaló que hasta el momento no ha sido suficiente, ya que no se ha distribuido a nivel nacional.

“No sabemos por qué no se ha comprado más este tratamiento, pues hay dinero para ello, pero lo que vemos es que se está minimizando la pandemia”, sostuvo.

Al respecto, Marcelino Castañeda Navarrete, integrante de la misma comisión legislativa, estimó que el Gobierno federal está buscando cómo ahorrar dinero para la compra de biológicos, al adquirir la vacuna cubana, misma situación que sucede con los tratamientos que faltan para el virus, como Paxlovid.

“Son unos miserables, porque se quieren ahorrar dinero con la compra de vacunas cubanas. No las desestimo, pero el problema es que no han demostrado su eficacia y lo más preocupante es que no sabemos si son compatibles con las dosis que ya nos hemos puesto, pues las autoridades no han dicho nada”, expuso.

El legislador del PRD comentó que otro problema es que no hay suficientes tratamientos de Paxlovid y los que hay están a punto de caducar, lo que también es preocupante porque no hay antivirales que ayuden en el tratamiento de la enfermedad.

Asimismo, legisladores del PAN por la Ciudad de México pidieron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, suspender la aplicación de la vacuna Abdala mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) no dé a conocer su certificación.

Expresaron su preocupación por la decisión de Morena de volver a utilizar a los ciudadanos como “ratas de laboratorio”, al aplicarles dosis de vacunas cubanas.

“Es sumamente grave que desconozcan los protocolos sanitarios y, por ayudar a la dictadura de Cuba, les compren vacunas, y nosotros aún nos preguntamos si ya tendrá la autorización de la Organización Mundial de la Salud”, cuestionó el diputado federal del PAN por la Ciudad de México, Héctor Saúl Téllez Hernández.

Por separado, el secretario de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Rubio Torres, anunció que propondrá la comparecencia de la secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, para que explique los antecedentes administrativos, sanitarios y los expedientes de posible éxito que haya tenido esta vacuna en otros países.

“No ha querido darnos la cara. No queda duda que seguimos financiando dictaduras e inventos de dictadores; esto es una clara instrucción de (el Presidente Andrés Manuel) López Obrador, que quiere ayudar a personajes que reprimen a sus poblaciones”, acusó.