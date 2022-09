PRI se ata a su polémica iniciativa; PAN y PRD no se animan a romper

E l dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que la coalición Va por México no está en riesgo; sin embargo, dio su respaldo a la iniciativa presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre, que detonó la amenaza de fractura en el bloque opositor.

El priista aseguró que el proyecto para ampliar cuatro años la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no rompe la moratoria constitucional que se pactó junto al PAN y PRD, pues únicamente “lo que proponemos es cambiar una palabra del artículo transitorio”, con el fin de que sean nueve y no cinco los años que los militares permanezcan en las calles, por lo que pidió a sus aún aliados que comprendan su postura.

Contrario a la pausa a la coalición, anunciada ayer por PAN y PRD, Alejandro Moreno, acompañado en conferencia de prensa por la bancada priista en San Lázaro, subrayó que la alianza se mantiene firme y que las tres fuerzas políticas tienen que ir juntas en las elecciones del 2023 y del 2024, “para enderezar el rumbo de este país”.

“Les quiero decir; ante cualquier duda, se los dice el Partido Revolucionario Institucional: la alianza Va por México no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, y por supuesto que se respetan sus posturas, tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo; esto es por México, por la gente”, dijo.

Al preguntarle sobre la separación de la alianza, el priista cuestionó que, si esto ocurre, “¿quién gana? ¿Va a ganar el PAN solo? ¿Va a ganar el PRD solo? Esto es un tema no sólo matemático, es un tema estratégico, de pensar en México y de qué podemos construir hacia delante, pero que nadie le hace el trabajo al Gobierno; el Gobierno no ha cumplido”.

Frente a la posibilidad de que, con esta situación de posible ruptura con el PAN, la Sección Instructora en la Cámara de Diputados dé celeridad a la solicitud de procedencia en su contra —para retirarle el fuero como legislador y que pueda ser enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito—, dado que está integrada por dos morenistas, un panista y un priista, Moreno Cárdenas sostuvo que no tiene nada que esconder.

De igual forma, descartó que la presentación de esta iniciativa haya sido parte de un pacto con Morena y el Gobierno para frenar los señalamientos en su contra.

En respuesta a estas especulaciones, el coordinador del Revolucionario Institucional en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que: “No nos estamos centrando en donde está el debate. Creo que a muchos les gana el odio que le puedan tener a Morena o al señor Presidente”.

Afirmó que, de haber querido “hacerle el trabajo al Gobierno” o a la bancada guinda, el PRI habría propuesto modificaciones para concretar la militarización de la Guardia Nacional, pues insistió en que el plan en discusión no tiene tal objetivo.

En ese contexto, tanto él como Moreno Cárdenas sostuvieron que la iniciativa de Yolanda de la Torre sólo busca hacerle frente a la situación de inseguridad del país y reiteraron que, si los gobernadores de las 32 entidades federativas afirman que podrán enfrentar la violencia sin las Fuerzas Armadas, entonces este proyecto “no tendría sentido”.

Asimismo, “llamamos a todas las fuerzas políticas a que se sumen a esta propuesta para resolver el tema que vivimos todos los días... ¿Con quién están? ¿Por los intereses personales o del partido, o con el interés supremo del pueblo de México? Tenemos que garantizar paz y seguridad”, dijo Alejandro Moreno.

Respecto al diferendo que mostró la bancada del PRI en el Senado con la iniciativa, Moreno Cárdenas refirió que en ambas cámaras se trabaja con independencia y que respeta la postura que tomaron en la colegisladora.

“Con los senadores, yo he sido muy respetuoso; respetamos la postura, somos un partido plural; es una iniciativa que, incluso, desde la plenaria en Saltillo se planteó; lo vimos como una necesidad importante. El coordinador de los diputados acudirá a platicar con los senadores de nuestro partido, a dar su punto de vista… Nosotros no tenemos ningún inconveniente. La Cámara baja tiene una postura, el Senado tiene otra postura y hay que construir consensos, pero hay que pensar en México”, sostuvo, en entrevista posterior.

PAN y PRD pausan alianza con PRI para darle margen a que rectifique

Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) le dieron un margen de tiempo al PRI, al anunciar una “suspensión temporal” de la coalición legislativa y electoral Va por México, que conforman los tres, en tanto el tricolor no retire la iniciativa para ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, así como respetar los acuerdos de la alianza en el Congreso de la Unión.

Las dirigencias hicieron un “respetuoso” llamado al tricolor y sus legisladores para que privilegien el interés de la ciudadanía, voten en contra de “militarizar” el país y honren la plataforma que firmaron en el 2021 y la “moratoria constitucional” que acordaron en junio pasado.

El viernes pasado, la diputada priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa de reforma constitucional que plantea prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028, cuatro años más de los cinco aprobados en el 2019, para realizar labores de seguridad pública mientras la Guardia Nacional se fortalece.

En un comunicado de 19 puntos, los dirigentes de ambas fuerzas políticas, Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD), expusieron su rechazo a la propuesta de la diputada priista y establecieron que se debe detener la “militarización” del país, con la no aprobación de la iniciativa de la legisladora priista.

“Ante dicha reforma constitucional, que prolonga la militarización del país, el PAN y el PRD anuncian la suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral, hasta en tanto el PRI no defina con claridad si habrá de honrar nuestra plataforma electoral común de la coalición Va por México que firmamos en el 2021 y la moratoria constitucional que firmamos en junio del presente año”, señalaron.

Sostuvieron que ambas herramientas firmadas son, además, completamente coincidentes con diversas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que hoy han levantado la voz frente a la “peligrosa militarización” que se está dando en el país.

En este contexto, hicieron un “respetuoso” llamado a la dirigencia nacional del tricolor y a sus legisladores a privilegiar el interés superior de la nación y rechazar la iniciativa de extensión de las Fuerzas Armadas en las calles a través de su voto, “más allá de coyunturas políticas o personales”, pues el país vive en una situación difícil en torno a la seguridad.

El posicionamiento de ambos partidos se hizo público antes de que el dirigente priista, Alejandro Moreno, ofreciera un mensaje para fijar su postura sobre este asunto, en una conferencia de prensa que se anunció el martes.

Las dirigencias panista y perredista sostuvieron que la coalición Va por México tiene el mandato popular de no poner en riesgo la alternativa electoral del 2024, lo que calificaron como una gran responsabilidad ante la ciudadanía.

En la exposición de sus motivos, señalaron que se aprobó al inicio de la actual gestión federal crear la Guardia Nacional con un mando civil, aunque por cinco años con la ayuda de las Fuerzas Armadas, mientras se fortalecía; sin embargo, a tres años de su implementación, tiene un mando militar y sus integrantes son soldados, lo que contraviene la Constitución.

En este tenor, explicaron que el Gobierno federal ha ido recortando recursos a las policías estatales y locales, lo que derivó en abandono y falta de cumplimiento de sus labores, lo que impacta directamente en la protección de los ciudadanos.

A pesar de ello, el PAN y PRD no han solicitado que la Fuerza Armada deje de cumplir sus labores, señalaron, pues debe salvaguardar la integridad del territorio nacional, y que ninguna nación o grupo interno subvierta el orden constitucional o institucional de la República.

La propuesta de Acción Nacional y del partido del sol azteca es cuidar y proteger que el Ejército no siga incurriendo en lo que consideraron violaciones al orden constitucional e internacional, pues su apoyo a la Guardia Nacional debe ser excepcional, temporal y restringida, mencionaron, además de que debe subordinarse a un mando civil, debe ser siempre complementaria, fiscalizada por instancias civiles y regulada.

Por ello, ante la iniciativa de reforma constitucional que presentó la diputada priista Yolanda de la Torre, que prorroga hasta el 2028 la presencia militar en las calles, “expresamos nuestra sorpresa y profunda inconformidad y le solicitamos a la dirigencia nacional del PRI que rectifique y honre la plataforma electoral y el compromiso que ha firmado de moratoria constitucional”, señalaron.

Marko Cortés y Jesús Zambrano dijeron que prorrogar la “militarización” del país hasta el 2028 es también prorrogar la actuación inconstitucional de la Fuerza Armada Permanente y violentar el orden internacional, además de que se difiere responsabilidad al Gobierno federal de resolver el problema de inseguridad, por lo que insistieron en que la presencia militar debe ser por tiempo limitado y únicamente cuando las policías locales se vean superadas.

También reconocieron la labor de las Fuerzas Armadas, pero aclararon que no desean que se les imputen responsabilidades por violaciones que se puedan generar.

PAN y PRD ven “imposible” sumarse

El Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) coincidieron en que es “imposible” que se sumen a la propuesta del PRI, luego de que su dirigente, Alejandro Moreno los invitara a aliarse a la iniciativa de extender la presencia de las fuerzas militares en las calles hasta 2028.

En breve entrevista con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano señaló: “Es imposible, así, claramente lo digo. No podemos permitir que se militarice el país de ninguna manera; nos oponemos a este proceso de militarización, que además está pasando por encima de la Constitución”, detalló.

Zambrano Grijalva aclaró que al permitir que las fuerzas federales sigan en las calles, solo se deja al aire al autoritarismo, por ello, es necesario cerrar el paso a este tipo de iniciativas. “La respuesta a Alejandro Morena es que eso no está de ninguna manera en los acuerdos que tomamos, pues no los vamos a acompañar en eso; es una falsedad eso de que cada partido tiene sus agendas, sí, pero tenemos agendas comunes y se respetan”, aseveró.

Mientras que el dirigente del PAN, Marko Cortés aseguró que de seguir el PRI con la iniciativa se perdería el objetivo de la alianza Va por México.

“Espero que el PRI revalore la iniciativa que presentó y que permita el cumplimiento de los acuerdos de la coalición Va por México, para tener una policía nacional civil, fuerte, organizada, que nos dé seguridad y que nuestras fuerzas armadas sí colaboren, pero como segundo respondiente, después que nos hayan respondido nuestras policías civiles”, sostuvo.

Marko Cortés dijo que lo que está en riesgo en estos momentos es el país, y aclaró que antes de hablar de coaliciones electorales, primero se debe hablar de la coalición legislativa, además, reprochó que el PRI presentó la iniciativa por “la puerta de atrás” y sin subirla a la tribuna, obviando trámites.

La secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada dijo que es “imposible” que en Acción Nacional acompañen una iniciativa de tal calibre, ya que desde el inicio han sido muy claros en no avalar la militarización o extensión de las Fuerzas Armadas en las calles.

“Nosotros suscribimos por escrito en una plataforma que cuidaríamos al país evitando que se militarice, además que posteriormente firmamos la moratoria constitucional que derivaría en la negativa de la Guardia Nacional y su traslado”, sostuvo.

La panista mencionó que más allá de invitaciones, lo que debe hacer el PRI es repensar y recapitular su iniciativa, pues Alejandro Moreno sabía muy bien de la posición de la alianza Va por México ante la reforma a la Guardia Nacional.

Adán Augusto niega haber negociado militarización con Alito

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó que haya dialogado con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con el propósito de pactar el impulso de la iniciativa para ampliar el periodo del Ejército en tareas de seguridad pública, porque dijo que ni siquiera conoce el contenido de la propuesta.

En conferencia de prensa en el Senado, tras la reunión con los grupos parlamentarios de la mayoría legislativa, acompañado por los senadores de Morena, Partido Verde, PT y PES, puntualizó que el intercambio de palabras al oído del diputado federal del tricolor, el día de la entrega del informe presidencial, tampoco representa un compromiso del gobierno federal de detener las investigaciones en contra del político campechano.

“Sí saludé, efectivamente, a Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago con los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas, no es un asunto de enemistades y el que uno dialogue no significa más allá que el protocolo del intercambio de saludos y opiniones”, comentó.

En ese sentido, el encargado de la política interna puntualizó que no conoce la iniciativa que presentó la diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, por lo que no es posible que influyera o instruyera a “Alito” sobre ella.

Ante la insistencia de los medios de comunicación respecto a si había dialogado con Alejandro Moreno con este objetivo, López Hernández apuntó que lo había saludado previamente en un restaurante, al igual que a Santiago Creel, sin que eso implicara un diálogo con otro objetivo.

También aclaró que no existe una instrucción para que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, deje de atacar al dirigente nacional priista, porque “tiene como 15 días” que no platica con ella, por lo que no pudo darle tal orden.

Dictaminan la enmienda legal a GN; va al Pleno

Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron, sin cambios, la minuta con proyecto de decreto del dictamen para que la Guardia Nacional (GN) pase operativa y administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Después de tres horas y media de debate, en la que la oposición ratificó, a través del coordinador del PAN, Julen Rementería, la demanda para que la propuesta se discutiera en un parlamento abierto en el que participaran especialistas y comparecieran los miembros del gabinete, la mayoría legislativa avaló el dictamen.

Este jueves, el proyecto de dictamen será discutido por el pleno durante la sesión, donde se presentarán las reservas. El dictamen fue aprobado en lo general en la Comisión de Justicia por nueve votos a favor y ocho en contra; y en la de Estudios Legislativos Segunda por nueve a cinco.

Durante la discusión, la priista Claudia Ruiz Massieu cuestionó que los senadores de la mayoría legislativa argumentaran que la GN no será un cuerpo militar a pesar de que esté en manos de la Sedena, sólo porque será comandada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador: “el argumento basado en que los elementos son civiles porque el Presidente que lo comanda es civil es bastante pobre”.

Germán Martínez, del Grupo Plural, demandó: “No le demos un poder absoluto a nadie en este país a nadie. ni a la Iglesia ni a los ricos ni a los narcos”, y advirtió a los senadores morenistas: “Vencerán porque tienen sobrada fuerza bruta, pero no convencerán, como dice Unamuno”.

El priista Manuel Añorve demandó que como parte de este debate no se trastoque la imagen ni el compromiso del Ejército.

El morenista Félix Salgado Macedonio reclamó a los opositores “que hasta tienen doble moral” y particularmente ironizó que en el caso de los priistas aunque “en su corazón quieren votar a favor” tienen que cumplir con lo que les dicen.

Damián Zepeda, del PAN, señaló que no debe ser un problema reconocer que Felipe Calderón, Enrique Peña y ALópez Obrador han fracasado en la política de seguridad, Pero enfatizó que este dictamen no solucionará la crisis.

Con información de Jorge Butrón y Magali Juárez