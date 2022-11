"No se atenderá ultimátum"

El PRI no tiene propuesta de Reforma Electoral y no votará por la planteada por AMLO: Rubén Moreira

“Nosotros ya lo dijimos no traemos propuesta y no queremos una Reforma Electoral en estos momentos”, señaló el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira; acusa que no les han presentado alguna propuesta