PRI señala errores “de primaria” en iniciativas

Dentro del paquete de reformas enviadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fueron encontrados algunos errores técnicos, como la referencia de artículos inexistentes o erróneos.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, sostuvo que la oposición apoya algunas de las iniciativas como la relativa a las pensiones o el salario mínimo y que se mantendrá en contra de las que versan sobre el Poder Judicial o en materia electoral, las cuales son en las que se encontraron los yerros.

Y es que en la iniciativa de reforma electoral, en lo correspondiente al oficio favorable que emitió la Unidad Jurídica de Egresos en respaldo al proyecto, se refiere que la reforma ya incluye un artículo décimo transitorio sobre los gastos que derivarán de esta modificación; sin embargo, dicho artículo no existe debido a que sólo se incluyeron nueve transitorios.

Algo similar ocurrió con el proyecto para cambiar la composición del Poder Judicial, donde también se refiere un artículo transitorio con un contenido totalmente distinto a lo que realmente dice el texto propuesto por el Presidente.

Estos errores fueron tildados como “de primaria” por Moreira Valdez, quien agregó que el proyecto para aumentar las pensiones a jubilados resultó un “engaño” debido a que lo propuesto no se asemeja a lo que prometió el titular del Ejecutivo.

Estimó que el número de beneficiados apenas alcanzaría a tres millones de personas, debido a que el cambio no tendrá efectos en quienes ya están pensionados, y argumentó que la falta de reacción de los mercados es una prueba de que realmente su impacto será mínimo.

“Hay que ser claro, estos trabajadores están en el futuro, no en el pasado. Los que ya se pensionaron no van a recibir ese apoyo… La reforma es muy neoliberal, no cambia el paradigma de 1997 para nada, tan es así que los mercados no reaccionaron. Hay que discutirlo aquí para que la gente vea que lo que les prometieron no es lo que pusieron en la ley”, dijo en entrevista.

Señaló que los únicos beneficiados con esta reforma serán aquellos que se jubilen en el futuro con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

“Todos los de atrás y cesantía no cuentan, los de invalidez tampoco… Dentro de seis meses después de que se apruebe la reforma, que se haga un instituto pitero como este que quieren hacer, a partir de ahí se empezarían a pensionar los que tengan 65 años y son bien poquitos, 750 semanas de cotización. Eso no es lo que dijeron, dijeron que le iban a dar para atrás a lo de Zedillo y Calderón y para nada, lo están reforzando”, insistió.

El priista también criticó que una de las reformas busque atender a pueblos originarios, mientras que entre los proyectos planteados por el Presidente también está una iniciativa para desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

“Nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas que respalden de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos afromexicanos al 100. Nos preocupa que no se reglamenten bien las consultas”, agregó.