Sin 'prisa' diputados discutirán Ley Minera; prevén votación en próximo periodo

El proceso legislativo para la reforma a la Ley Minera que remitió el Presidente de la República a la Cámara de Diputados se llevará a cabo sin "prisa", señaló el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, quien prevé que la dictaminación y votación se realice hasta el próximo periodo ordinario, dado que el actual está a punto de concluir.

Al presentarse el proyecto de decreto presidencial durante la sesión de hoy, legisladores de oposición demandaron que se realice un parlamento abierto que permita escuchar las voces de empresarios mineros y de las comunidades que se verían impactadas con la iniciativa.

El panista Ignacio Loyola subrayó que existen dos preocupaciones principales sobre lo que se propone reformar.

Investigaciones de la explotación requieren hasta 10 años

La primera es la limitación para que en las minas sólo se pueda explotar un material; la segunda. que las concesiones sólo se otorgarían por 15 años .

Explicó que el tiempo debe ser más amplio porque los estudios e investigaciones para la explotación llega a requerir hasta 10 años y que, además, en el transcurso de la exploración se pueden descubrir más minerales para su explotación como el cobre, plata, entre otros.

Patricia Terrazas demandó escuchar a los habitantes de la Sierra Tarahumara, donde dijo que los jóvenes sólo tienen dos opciones: trabajar en las minas o para el crimen organizado , razón por la cual insistió en que la iniciativa debe analizarse a profundidad.

Al término de la sesión, el presidente de la Comisión aseguró que se escuchará a todos, pero dejó claro que la decisión deberá tomarla junto con la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, a la cual también corresponde la dictaminación del proyecto.

En entrevista posterior, aseguró que no habrá "sorpresas" pues hay el compromiso de realizar la labor parlamentaria pues "prisa no hay por hacerlo (aprobarla), aunque también mencionó que no se quedará mucho tiempo en espera ".

"Lo que sí les puedo decir es que sorpresas no va a ver y esto no será un proceso que arranque y termine muy rápido… lo más seguro es que se inicien los trabajos en breve y que el análisis, discusión se pueda seguir en los próximos meses para que ya podamos entrar en el siguiente periodo ordinario ya la dictaminación y posteriormente votación en Pleno" Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía

DAN