“Propongo la reconciliación, no voy a vender espejitos”

A menos de tres semanas de concluir su gestión como gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat ya tiene trazada una estrategia para su futuro inmediato, por lo que recorrerá todo el país para sumar apoyos a su proyecto y conseguir la candidatura presidencial del PRI, y descartó que vaya a buscar algún cargo por Morena.

En entrevista con La Razón, aseguró que va por la reconciliación del país, como ya lo logró en su estado natal, y también está a favor de la construcción de una gran alianza opositora, aunque consideró que el priismo tiene la fuerza suficiente para contender solo en el 2024.

El mandatario oaxaqueño aceptó que tiene una gran cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero puntualizó que no se trata de “cariño”, sino de trabajar de manera coordinada como Gobierno estatal con el Gobierno federal.

Rechazó que quiera ser una “corcholata” más del Presidente de la República y precisó que, hasta el momento, no ha recibido el ofrecimiento presidencial de una embajada, encomienda que tampoco le interesa.

Respecto a la Reforma Electoral, Murat se expresó favor del debate y estimó que, si se hacen propuestas progresistas, sí se podría fortalecer al INE. Sin embargo, aclaró que, en su papel de gobernador, el fin de semana no participará en la marcha en favor del órgano electoral, pero sí garantizará el derecho de los oaxaqueños que asistan.

¿Cómo cierra su gobierno en Oaxaca? A tambor batiente, inaugurando muchas obras muy relevantes, especialmente en el ramo de la cultura. Oaxaca es conocido por su diversidad y también por su cultura e historia (…). Lo más relevante son los indicadores, vamos a entregar un estado que no había tenido estos datos duros; hoy vamos a entregar un estado que, por un lado, se reconcilió. La nota de Oaxaca hoy es que no hay nota, porque hay gobernabilidad, estamos trabajando en equipo; por el otro lado, un estado seguro, no porque lo diga yo; somos el octavo estado más seguro del país.

¿Le preocupa que su sucesor le revise las cuentas? Nos hemos preparado para cualquier escenario, porque enfrentar la corrupción es una tarea diaria y es un tema de principios, de valores y de convicciones en tu gobierno. Yo recibí el estado con 12 mil millones, más o menos, con observaciones de la Función Pública, y lo vamos a entregar en ceros. También la ASF en la mayoría de sus rubros tiene solventados todos los señalamientos. Pasamos del semáforo rojo de Hacienda al semáforo verde. Todos estos son los indicadores que a mí me ayudan para señalar que estamos entregando cuentas claras y estamos abiertos a cualquier evaluación.

El triunfo de Morena en Oaxaca, ¿fue una derrota personal para Alejandro Murat? No, yo gané mi elección y soy un ganador como candidato y Oaxaca ganó porque estamos entregando resultados que no había tenido nunca en su historia y esa es mi tarea como gobernador, entregar buenos resultados para los oaxaqueños.

¿Alejandro Murat será candidato presidencial? Ese va a ser el objetivo, tenemos que salir a convencer a toda la población; ese es el ejercicio democrático, tener argumentos, el más importante es que yo presento resultados, no vengo a vender espejitos.

¿Candidato presidencial del PRI o de cualquier fuerza política? Del PRI, yo soy integrante del PRI; agradezco todas las oportunidades que he tenido gracias al PRI y vamos a buscar ser candidato. Primero, lo que diga mi partido, y después, esperar los tiempos y hacer una gran alianza con millones de mexicanos.

El Presidente adelantó la sucesión y ya están en campaña las “corcholatas”. ¿También va a entrar en este proceso anticipado? Yo, a partir del 30 de noviembre, dejaré de ser gobernador y ya soy un ciudadano más de este país, y lo más importante es salir a hacer la tarea y a convencer a muchos mexicanos de que tenemos la mejor propuesta.

¿También hará un esfuerzo para una alianza opositora o el PRI puede ir solo en 2024? Sin duda. Primero, tengo que ganar la candidatura de mi partido, pero tenemos que ir a favor de una gran alianza opositora que convoque a millones de mujeres y hombres que tengan ganas de construir y de recuperar a México.

¿Cómo observa Alejandro Murat a las “corcholatas”? Yo estoy ocupado en Alejandro Murat, que es lo que yo controlo. Ellos y ellas tendrán que hacer su tarea. Nosotros, lo que tenemos que hacer, es enfocarnos en construir nuestra plataforma y salir a convencer y tener a un PRI emocionado.

Los tres Poderes de la Unión tenemos que trabajar de la mano, porque de lo que se trata es de solucionar los problemas de la ciudadanía, no de enfrascarnos en problemas internos

Le han cuestionado su relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí es cercano? Por supuesto, y los gobernadores, los presidentes municipales, los tres Poderes de la Unión, tenemos que trabajar de la mano, porque de lo que se trata es de solucionar los problemas de la ciudadanía, no de enfrascarnos en problemas internos. Para poder dar resultados tienes que trabajar en equipo y ahí están los resultados de Oaxaca. No es un tema de cariños, quiero dejarlo muy claro; es un tema de resultados y por eso yo elegí trabajar con el Presidente de la República y por eso ahí está parte del valor de mi propuesta a nivel nacional. Yo propongo la reconciliación nacional, yo propongo un gobierno que construya, no que destruya (…). Si me preguntan si me llevo bien con el Presidente, por supuesto, porque antes está Oaxaca.

¿Se lleva bien con el Presidente, pero no para ser una de sus “corcholatas”? No, yo soy aspirante y candidato del PRI y por ahí vamos a hacer la tarea y ahí vamos a estar enfocados.

¿No le ofreció una embajada? No me ha ofrecido nada y lo que sí agradezco es que hayamos construido una relación cercana, porque nos une un objetivo común, que son los oaxaqueños.

¿Ya revisó la Reforma Electoral del Presidente? No la he podido analizar a profundidad, pero estoy convencido de que el mensaje que mandó el presidente del INE, Lorenzo Córdova, es propositivo y hay que darle la bienvenida, porque el INE es la autoridad electoral que debe de orientar el discurso, el debate que se debe de dar en las cámaras (…). Me parece que es simple, lo que funciona hay que dejarlo y lo que no funciona hay que quitarlo, y donde se pueda innovar, hay que innovar.

¿Fortalecer o desaparecer los órganos electorales? Esta parte también es importante, hay una polarización en el país, y si lo que queremos es fortalecer al INE, hay que permitirle a la autoridad electoral y a los diversos jugadores hacer propuestas, porque de nada sirve tener un país donde la mitad de la población lo apoya y un INE donde la mitad del país no lo apoya, porque lo único que va a pasar es que vamos a debilitar al INE, que tiene que tener el apoyo de la mayoría de la población, y el debate va a demostrarle a todo México que en donde hubo coincidencias se puede construir y eso sí va a fortalecer al INE.

¿Movilizaciones como la del fin de semana le sirven al INE? Claro. Ésta es la expresión máxima de la democracia y hay que celebrarlo, hay que celebrar que podamos todos los mexicanos y mexicanas salir a expresarnos por cualquier tema y, sin duda, este es un tema relevante, así que yo veo positivo que siempre exista la posibilidad de manifestarse.

¿Alejandro Murat participará en alguna de las marchas a favor del INE? Yo soy gobernador. Entonces, tengo que seguir con mi definición de gobernador y en ese sentido yo alentaré siempre todas las expresiones y libertades, pero hoy mi tarea es de árbitro, en el sentido de generar las condiciones y cuidar que la ciudadanía en Oaxaca se pueda expresar de manera libre.