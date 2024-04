Protestan en San Lázaro; exigen respeto a contratos

Alrededor de una treintena de asesores parlamentarios protestaronayer en la Cámara de Diputados para exigir respeto a la duración de los contratos que firmaron, pues acusan que se les ha planteado un acuerdo para firmar su renuncia cuatro meses antes del vencimiento de su contrato; además, con la renuencia a señalar responsables directos, más que a la propia Cámara y “algunos legisladores”.

A mediodía se dieron cita en la explanada principal del recinto legislativo y extendieron cartulinas para cuestionar a las y los diputados “¿a dónde te quieres llevar el ingreso que no me quieres pagar?” y señalarles que “mi trabajo también vale”.

Iker, uno de los asesores afectados, aseguró que “esto no es una guerra contra los diputados, porque ni es guerra, ni es contra diputados, es contra la Cámara y contra un grupo de legisladores tomadores de decisiones. ¿Quiénes son? No lo sabemos, por eso queremos que nos digan qué acuerdo hubo porque hoy está todo bajito del agua y tenemos una incertidumbre que no es ni humana ni sana para los trabajadores”.

Como acompañantes tuvieron a los diputados Luis Mendoza, Klaus Uwe, Elvia Yolanda Martínez, Fernanda Félix Fragoso, Juan Carlos Romero Hicks y Susana Prieto Terrazas, quien explicó que ahora la Junta de Coordinación Política quiere plantear a los asesores un acuerdo para que firmen la renuncia el 30 de abril y no el 31 de agosto como se estableció en los contratos que suscribieron.

De esta forma se dejaría a los asesores sin cuatro meses de salario, dinero del cual se buscaría sacar el monto para darles la indemnización correspondiente a tres meses a la que tienen derecho —según un acuerdo tomado desde 2017— lo cual se traduce en cuatro meses de salario que no se les estaría entregando.