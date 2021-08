Sin PT, Morena avala ir por revocar mandato

La mayoría de Morena y Encuentro Social impuso en comisiones la aprobación del dictamen de la ley para la revocación de mandato, con la intención de convocar a otro periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, por lo que se turnó a la Comisión Permanente.

Sin embargo, la bancada guinda abrió otro frente de discordia con su aliado del Partido del Trabajo, que a través de la coordinadora en el Senado, Nancy de la Sierra, manifestó su rechazo para avalar el dictamen y reclamó que sus propuestas no fueran tomadas en cuenta.

Durante la reunión ordinaria de las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, se avaló el dictamen en lo general con 15 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, y se acordó que la discusión en lo particular se realizará en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.

No obstante, en el debate particular de dos artículos encorchetados –25 y 56–, no participaron los representantes del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, así como del Partido Verde y el PT, ya que la senadora Nancy de la Sierra, quien votó en contra del dictamen, reprochó que no tomaran en cuenta las propuestas que presentaron: “Es mejor no estar presente”, puntualizó.

SE quiere al vapor, sin construir consensos, sin escuchar a la oposición sacar una ley importante, sin análisis profundo y sin la participación activa de la pluralidad política, sin diálogo y eso no lo podemos pasar Claudia Ruiz Massieu

Senadora del PRI

Al momento de la votación de los dos artículos que debatieron y para los que se desecharon las propuestas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, no se alcanzó el quórum –tampoco estaba el PVEM– para concretar la aprobación.

Tuvieron que declarar un receso de más de tres horas para retomar la reunión sólo con legisladores de Morena y PES, que fueron los que avalaron las redacciones de los dos artículos.

En el dictamen aprobado, el cual se turnará a la Comisión Permanente, se estableció la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”

Durante el debate, los integrantes de la oposición acusaron que se trata de legislar “al vapor”, por parte de la mayoría morenista, la “ratificación de mandato”.

“Nuevamente se quiere al vapor, sin construir consensos, sin escuchar a la oposición sacar una ley importante, sin análisis profundo y sin la participación activa de la pluralidad política, sin diálogo y eso no lo podemos pasar”, aseveró la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

Me manifiesTO en lo general de la herramienta, pero me preocupan algunos temas puntuales, por ejemplo: la pregunta. La herramienta se llama revocación de mandato, no continuación de mandato Damián Zepeda

Senador del PAN

El senador del PAN, Damián Zepeda, quien también presentó una iniciativa en la materia, subrayó que se requería una mesa de trabajo con el Instituto Nacional Electoral (INE) y atender los pendientes del dictamen, por lo que insistió que el tema se llevara hasta el próximo periodo.

El senador Noé Castañón, de MC, criticó que se busque darle un carácter refrendatorio a la figura de la revocación, cuando es todo lo contrario, por lo que puntualizó que se debe dar el carácter de referéndum vinculante abrogativo.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, reiteró que por la celeridad que se le esté dando al tema parece que es una iniciativa preferente y coincidió que el dictamen contiene varios problemas de homologación.

Por Morena, en la discusión defendieron el dictamen los senadores Antares Vázquez, Salomón Jara, José Narro y César Cravioto.

Precisamente Cravioto criticó a todos los que quieren frenar el ejercicio de revocación de mandato y descartó que se requiera consultarle al INE el tema: “Ya sabemos que nos va a decir ‘necesito más dinero’”, por lo que apuntó que el órgano electoral debe hacer las economías necesarias para la organización del ejercicio.

Al respecto, Félix Salgado Macedonio, senador de Morena por Guerrero, aprovechó el debate para arremeter en contra del instituto y dijo que ya nadie le tiene confianza.