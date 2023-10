Puente aéreo para rescatar a mexicanos de Israel comenzará en unas horas: SRE

El puente aéreo Tel Aviv-Madrid, para rescatar a mexicanos varados por la guerra en Israel, comenzará en unas horas.

Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al detallar que en unas horas iniciarán los primeros abordajes para llevar a mexicanos a Madrid, en España.

📸 En el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, la @EmbaMexIsr asiste a los mexicanos y mexicanas que abordarán los primeros vuelos del puente aéreo Tel Aviv - Madrid que operará con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana de @SEDENAmx y con la coordinación de la @SRE_mx.



¡Muy pronto… pic.twitter.com/PjpL7KxTCo — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 15, 2023

Añadió que comenzó la llegada de mexicanos al Aeropuerto de Internacional de Ben Gurión, en Israel, muy cerca de Tel-Aviv para su rescate.

“En el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, la Embajada de México en Israel asiste a los mexicanos y mexicanas que abordarán los primeros vuelos del puente aéreo Tel Aviv- Madrid que operará con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana de Sedena y con la coordinación de la cancillería”, destacó en sus redes.

La canciller, Alicia Bárcena destacó que la Embajada mexicana en Israel trabaja incansablemente para continuar la evacuación de personas mexicanas. “Por iniciar el puente aéreo Tel Aviv-Madrid gracias a Sedena la protección es prioridad para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, comentó que están listos para recibirlos y recibirlas.

Nuestra @EmbaMexIsr trabaja incansablemente para continuar la evacuación de personas mexicanas.



Por iniciar el puente áereo Tel Aviv-Madrid gracias a @SEDENAmx #proteccion es prioridad para @SRE_mx @EmbaMexEsp listos para recibirlos y recibirlas.#DiplomaciaCercana pic.twitter.com/M0IT0wdgkU — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) October 15, 2023

Gobierno de México rescata a 7 connacionales varados en frontera con Jordania

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este sábado, un grupo de personas mexicanas fueron apoyadas en su regreso al país desde Israel.

De acuerdo con la cancillería fueron siete personas las asistidas en la frontera con Jordania, trasladadas a un hotel y hoy tres de ellas partieron hacia México con apoyo del Gobierno de Zacatecas.

“Seguiremos empleando todas las medidas para continuar con el plan de evacuación de personas mexicanas. Reconocemos el apoyo que las autoridades fronterizas otorgaron a funcionarios consulares”, dijo en sus redes sociales.

A pesar de los rescates, una mexicana en Israel de nombre Grisell Levi respondió a la cancillería y mencionó que a ella nadie la ha contactado, a pesar de que está embarazada; por lo que pidió urgente ayuda para salir de Israel.

“Mexicana embarazada y nadie me ha contactado. No se supone que dan prioridad al grupo vulnerable. Quiero que me ayuden a salir de Israel, por favor”, solicitó.

