PVEM descarta al funcionario como su abanderado

La secretaria general del PVEM en Coahuila, Claudia Rodríguez Márquez rechazó que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, vaya a ser su candidato para la gubernatura, pues aseguró que no han tenido pláticas ni acercamientos con él.

“No hemos tenido ningún acercamiento de parte del subsecretario de Seguridad ni de su equipo de trabajo, ni de aquí con él ni de su parte con nosotros. Fue una noticia con la que despertamos el lunes. Desconozco de dónde salió ese rumor.

“Lo que si les puedo decir es que todavía estuvimos reunidos consejeros, el secretario de Prganización, estuvo José Sandoval, de Procesos Wlectorales y su servidora y lo que si les puedo decir es que no ha habido ni un acercamiento con esta persona, con Ricardo Mejía”, aseguró en entrevista con Milenio Televisión.

Respecto a una posible alianza con Morena para la gubernatura del estado, Rodríguez Márquez señaló que, hasta el momento, van con el partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC), aunque rechazó que hubiera un desencuentro con el guinda.

“Vamos caminando muy bien y yo creo que entre el día de hoy (jueves) y mañana (viernes) ya puede quedar concretada la coalición aquí en Coahuila. Es con Unidad Democrática de Coahuila, un partido local. (Con Morena) no hubo ninguna complicación. No hubo ningún roce, o sea, aquí lo que pasa que, pues, no hubo un acercamiento ni pláticas”, sostuvo en entrevista para Grupo Fórmula.

En días pasados la dirigente partidista señaló que aún hay más candidatos quienes cuentan con la trayectoria y se encuentran con la disposición para ser la cara del partido. Aunque reiteró que se encuentra posibilitada para contender por la gubernatura del estado caso de poder contender por la gubernatura, “si es que mi partido me llega a requerir”.

Rodríguez Márquez dijo que en su lugar de dirigente del partido quedaría su suplente Claudia Leza, en caso de quedar seleccionada como la candidata.