PVEM promete apoyo a AMLO hasta el final, pero en 2024, buscará espacios propios

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) apoyará al Presidente de la República hasta que concluya su sexenio, pero también buscará ampliarse para obtener espacios propios como partido político en los procesos electorales del 2024, dijo el coordinador de senadores pevemistas, Manuel Velasco.

Al inaugurar la reunión plenaria verde en la Cámara de Diputados, el legislador subrayó que desde 2018 se tomaron definiciones y desde entonces las bancadas del partido en el Congreso han sido “firmes aliados” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al apoyar “sin condicionamiento” cada una de las reformas que ha enviado.

No obstante, también señaló que el 2024 es un año importante para el país y para el partido, dado el proceso electoral que se vivirá para renovar gubernaturas, congresos y la Presidencia de la República.

Por ello exhortó a que se trabaje por construir un proyecto que realmente represente una agenda verde .

Afirmó que el Verde Ecologista fue “fundamental” para que se lograra la alternancia política en el 2000, cuando el panista Vicente Fox llegó a la Presidencia; de igual forma aseguró haberlo sido en 2012, cuando el priista Enrique Peña Nieto consiguió el mismo cargo.

A pesar de ello, dijo que el PVEM no construyó un proyecto que los representara y por eso es que llamó a los legisladores a trabajar en una agenda que “realmente nos represente para el año 2024 , en todos los puestos de elección popular, esa debe ser nuestra prioridad en estos momentos”.

"Sí solamente privilegiamos proyectos personales, si no tenemos candidatos a gobernadores que realmente nos representan, ¿luego qué sucede? si se ganan las elecciones y no estamos representados y no debemos de ir a proyectos que no tengan arraigo que no tengan una visión clara"