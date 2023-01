Gobierno Federal detecta 222 amenazas por ataque con ácido y químicos en 2022

El Gobierno Federal identificó solo en 2022 un total de 222 amenazas contra mujeres por posibles ataques por sustancias químicas que ponen en riesgo sus vidas, un 28 por ciento del total desde 2013 que suma 797 casos.

La funcionaria federal destacó que en 2022, fueron 47 casos los que terminaron en agresiones directas con ácido u otras sustancias químicas.

Durante la conferencia del Grupo Interinstitucional de Estrategia Nacional de Protección Integral a mujeres y niñas que viven violencias basadas en el género (GIEV), la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Faviola Alanís dijo que en la actual administración el registro a través del Banco Nacional de Datos se incrementó en 500 por ciento en la información sobre violencias, con lo que se puede identificar cada tipo de delito.

“Hicimos una revisión de las mujeres que han sido amenazadas de ser agredidas con alguna sustancia química y pudimos hacer un análisis. Son 222 casos en 2022 en donde las mujeres dijeron que estaban siendo amenazadas de ser agredidas bajo esa manera”, detalló.

Detalló que se trabaja en la prevención para que no ocurran este tipo de delitos, por ello, en coordinación con las Fiscalías estatales se solicita una investigación por tentativa de homicidio por las lesiones que causan a las mujeres.

Señaló que por ese motivo, se adicionó en el Código Penal este delito a fin de que se pueda castigar con mayores sanciones.

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez reconoció que la trata de personas es un delito que no ha logrado bajar como otros, debido principalmente al tránsito irregular de migrantes por el país.

Además señaló que es preocupante y un desafío para el Gobierno de México.

“Efectivamente hay un problema con la trata de personas y tiene que ver con muchos de los migrantes que vienen de los países de Centroamérica y pasan por nuestro país, que enfrentan delito de trata y secuestro. No ha logrado bajar como otros delitos”, destacó.

Señaló que independientemente que puede haber homicidios, el delito al que más se enfrentan es al de trata, por ello hay nuevas formas de cómo pasar por México legalmente hacia Estados Unidos.

“Tiene que ver con mujeres jóvenes que son las que principalmente lo enfrentan . Creemos que la mayoría de lo delitos que no han bajado, pero la trata y la extorsión son dos que son preocupantes y que no he obtenido una baja. Son un desafío para el Estado mexicano”, explicó.

De acuerdo al reporte especializado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional en Seguridad Publica (SESNSP) para las mujeres, la trata de personas cerró el año con un aumento de 24 por ciento, seguido de la corrupción de menores con 23 por ciento y las llamadas por hostigamiento 19 por ciento.

En torno a la violencia digital mencionó que se ha tratado de inhibir el delito, ya que se invade la privacidad de cada persona al mostrar imágenes o amenazas.

