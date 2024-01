'Queremos que México siga siendo una democracia', afirma Claudia Sheinbaum; presenta su visión hacia el futuro

Ante empresarios, representantes diplomáticos y comerciales del país y extranjeros, la precandidata presidencial de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la visión al futuro que plantea para el país, en donde señaló que se contempla mantener un sistema democrático, que haya planeación ordenada del nearshoring y que se trabaje en la educación de las y los mexicanos como la vía central para garantizar otros derechos como el acceso a la salud.

Al participar como invitada en el Encuentro American Society, la morenista expuso los proyectos que se implementaron cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y las innovaciones tecnológicas, legales y de infraestructura que los acompañaron, como las nuevas líneas del Trolebús, la tarjeta de movilidad, los programas sociales distintos a los que otorga la federación, entre otros.

A los asistentes dijo esperar que el diálogo se mantenga, pues aunque pueden no estar de acuerdo el uno con el otro, deben concentrarse en aquello que beneficie el desarrollo del país.

“Nos vamos a llevar muy bien, como siempre lo digo: México es una democracia y queremos que siga siendo una democracia muy fortalecida. A lo mejor no estamos de acuerdo en el cien por ciento en todo, pero eso es lo importante, que podamos seguir comunicándonos y que pongamos siempre al centro en lo que sí estamos de acuerdo para el desarrollo nacional”, exclamó.

Acentuó que la inversión extranjera directa no sólo debe reflejarse en indicadores como el PIB, o que tenga efectos en el bienestar y un desarrollo con menor impacto ambiental, mejores salarios, disminución de las desigualdades y que esto se dé con estabilidad como, dijo, hasta ahora.

Sobre la materia ambiental, mencionó que México debe acelerar su transición energética no sólo para contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero, sino también para que se adentre al mercado internacional.

Señaló que para emprender esto se puede considerar no sólo a la Comisión Federal de Electricidad, sino también al sector privado, siempre y cuando haya reglas claras.

Cuestionada sobre el aprovechamiento del nearshoring, hizo hincapié en que se está abierto a ello, pero bajo un análisis que identifique las zonas en donde haya las condiciones suficientes para su desarrollo.

En otro punto, dijo que el país debe contar con un sistema de bienestar en donde el Estado cubra plenamente sus responsabilidades para que funcione, como lo es el caso de la educación, sobre todo en el nivel medio superior.

“Eso no significa que la educación particular o que la salud privada no sea permitida, al contrario que bueno que exista… Finalmente hay que trabajar en los dos temas… Para mí la educación es uno de los derechos básicos porque sin el acceso a la educación no hay acceso a la salud porque dónde vamos a formar los médicos en México. la educación”, dijo.

Sobre la relación con Estados Unidos, Sheinbaum Pardo dijo que la relación e integración comercial que se tiene no se puede parar y se tiene que fortalecer respetando la soberanía de ambos países.

