La inversión que llegue a México debe traducirse en desarrollo sustentable y con bienestar: Claudia Sheinbaum; plantea la continuidad de la Prosperidad Compartida ante la American Society of México

En desarrollo sustentable y con bienestar deben convertirse las inversiones que lleguen a México, planteó la precandidata única a la Presidencia de México por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, durante el encuentro con los miembros de la American Society of México, A.C. (AmSoc).

“Nosotros queremos que la Inversión Extranjera Directa, que la inversión nacional, no solo se traduzca en los grandes indicadores, crecimiento del PIB, de Inversión Extranjera, lo que nosotros queremos y es el reto que tenemos todos, es que se traduzca en bienestar, en desarrollo de bajo impacto ambiental: sustentable y con bienestar”, afirmó.

Al respecto, expuso que en el siguiente piso de la Transformación, temas como nearshoring y la transición energética, serán clave para seguir generando inversión nacional y extranjera en el país y que está a su vez garantice sustentabilidad, así como mejores oportunidades para las y los trabajadores de México.

Durante su participación, en el encuentro de la American Society of México 2024, la precandidata única expuso varios de los logros en movilidad, inversión extranjera, seguridad, generación de empleo que dejó durante su administración como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, la cual se transformó en una ciudad de derechos y libertades.

Mensaje de Claudia Sheinbaum. Video: Especial

“Yo soy de las que cree que México tiene que tener un sistema de bienestar y que el Estado debe cubrir ese sistema, eso significa acceso a la salud y acceso a la educación de calidad. Eso no significa que la educación particular o que la salud privada no sea permitida, al contrario, qué bueno que exista”, señaló.

Finalmente, Claudia Sheinbaum destacó que las obras y proyectos estratégicos de la Cuarta Transformación como el Tren Interoceánico y los puertos que se construyen en el Golfo de México permitirán fortalecer la relación con Estados Unidos, aunque reconoció que las relaciones comerciales del país se deben extender a toda América.

“Tener la oportunidad de que estos puertos en el Golfo sean una aduana de comunicación con el Este de Estados Unidos, que permita potenciar el desarrollo de México y la integración económica que tenemos con Estados Unidos que siga siendo fundamental y puede potenciarse”, concluyó.

Por su parte, Larry Rubin, presidente de la American Society of México, explicó que la organización promueve activamente el fortalecimiento de la relación bilateral, con la finalidad de que las decisiones de líderes y actores políticos contribuyan al crecimiento de la inversión, así como a la creación de empleos bien remunerados y de calidad.

“Refrendamos nuestro compromiso de colaborar con quienes integren la próxima administración, para impulsar un México más competitivo y fortalecer la relación bilateral, ya con dos siglos de existencia”, manifestó.

En el encuentro asistieron Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena y parte del equipo de los Diálogos por la Transformación: Altagracia Gómez, coordinadora de la Mesa de Trabajo de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; Omar García Harfuch, coordinador de la Mesa de Seguridad ; Jorge Islas Samperio, coordinador en materia Energética; Diana Alarcón, coordinadora general; y Juan de Dios Vázquez, especialista en Relaciones Internacionales.

Así como más de 600 miembros de la American Society of México, entre los que se destacan Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México; Jon Benjamin, embajador de Reino Unido en México; así como el presidente de México y Latinoamérica de Kellogg’s, Blackrock, General Motors, Pepsico, American Express, Western Union, Baxter, Marriott, Pfizer, EY, Manpower, Cargill, UPS, Oracle, McDonald’s, Deloitte, American Airlines, Citi, Dow, Hyatt, Kansas City Railroad, Colgate, Palmolive, Sempra, Exxon, Google, Dow, 3M, United Airlines, Fedex, Meta (Facebook) Bank of America, Dupont, Abbott, Honeywell, Netflix, IBM, Disney, Walmart entre otras.

También acudieron Organizaciones No Gubernamentales americanas como: United Way, Special Olympics, Rotary, Women Economic Forum, Global Summit of Women, International Parliament of Education, entre otras; así como representantes de cámaras de comercio internacionales como el presidente de la American Chamber, el presidente de la Cámara de Comercio del Estado de Texas, con una delegación de 50 empresarios de Texas; de Arizona, aliados como la British Chamber of Commerce, Canadian Chamber of Commerce, la cámara de comercio de Israel y presidentes de empresas como British Petroleum, HSBC, PWC, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), Glaxo, SAP, entre otras.

Cabe señalar que la American Society of México es una organización con más de 80 años de historia, sin fines de lucro ni filiación política alguna, que representa los intereses comerciales de los Estados Unidos de América en México, así como a más de dos millones de estadounidenses que residen actualmente en el país, a 120 organizaciones no gubernamentales y a diversas corporaciones de los Estados Unidos que tienen operaciones en territorio nacional.

