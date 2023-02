Quiebra de Aeromar por malos manejos y abandono de sus dueños, acusa AMLO; alista denuncia

La quiebra de Aeromar se originó por la mala administración de sus dueños que abandonaron la compañía desde hace meses, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves.

En Palacio Nacional, informó que se denunciará a dueños de Aeromar, pues abandonaron a la empresa con deudas y ellos se protegieron y no perdieron nada.

"Lo de Aeromar podemos decir que fue una empresa mal administrada, son de esos casos en los que quiebran las empresas, pero no los dueños, es como el Fobaproa: bancos quebrados y dueños ricos", acusó el Presidente.

Denunció que los dueños dejaron a la deriva no sólo el negocio, sino a los trabajadores.

"Los dueños se fueron y dejaron abandonada la empresa con deudas, los adversarios de todo lo que sucede nos culpan a nosotros, y los dueños de la empresa no les pagaban a los trabajadores", destacó López Obrador.

Expuso que el Gobierno intentó ayudar a la empresa retrasando los cobros federales, pero la compañía debía hasta la renta de los aviones.

"Para que no cerraran la empresa, decidimos no cobrarles deudas al Estado mexicano: al Aeropuerto, al SAT, Infonavit, a distintas dependencias que le deben; al final dijeron 'ya cerramos no podemos'.

"Se esta buscando apoyar a los trabajadores, colocarlos; ya se ha avanzado con eso, son alrededor de 500 y a quienes compraron boletos, se les va a reconocer su dinero, hay varias rutas que están dispuestas a cubrirlas, Volaris, Aeroméxico y se va a resolver el problema es inviable en lo económico y comercial y no es viable rescatar un pasivo altísimo debe hasta la renta de aviones", advirtió.

Rechazó una intervención gubernamental para rescatar a la empresa, pero sí anunció apoyo a los empleados para que recuperen sus recursos.

"Quebró la empresa, pero los dueños por lo general se protegen, ya se están presentando denuncias; primero los trabajadores para garantizar sus derechos", concluyó López Obrador.

