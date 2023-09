Uno de los depósitos más importantes a lo largo del año, y de los más esperados por los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, es el aguinaldo; un pago que consiste, generalmente, en 15 días de trabajo formales, según la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 87.

Sin embargo, en nuestro país, algunos trabajadores no recibirán su aguinaldo después del retiro, pues depende bajo qué régimen comenzaron a cotizar. Si tú estás esperando que llegue fin de año para recibir este monto, luego de haberte retirado y ser pensionado del IMSS, esta información te interesa.

Estos son los pensionados del IMSS que no recibirán aguinaldo

Los trabajadores pensionados que no recibirán aguinaldo para este 2023 ni en los años siguientes son los que están bajo el régimen del 97 pues los recursos económicos que reciben son los ahorros acumulados a lo largo de su vida laboral en una Administradora de Fondos para el Retiro, las llamadas Afore.

Esta modalidad, lamentablemente, no contempla el aguinaldo, por lo que estos pensionados del IMSS no recibirán este monto al final del año. Recuerda que los inscritos a la prestación después del 1 de julio de 1997, se encuentran bajo la Ley del 97 y no reciben aguinaldo.

¿Cuáles son los pensionados del IMSS que sí reciben aguinaldo?

Los que sí recibirán aguinaldo no sólo en este 2023, sino también en años posteriores, son los que se marcan bajo la Ley del 73 o la Ley de 97 del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el primer caso, los asegurados bajo el régimen de 1973 sí tienen derecho a recibir su aguinaldo.

De hecho, lo han recibido en años anteriores a este 2023. Para este año, lo recibirán en la primera quincena de noviembre, antes de que aquellos que son trabajadores activos lo reciban la primera quincena de diciembre.