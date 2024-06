'El fin de una pesadilla': Así reacciona Lydia Cacho a muerte de Jean Succar Kuri

Luego de darse a conocer la muerte de Jean Succar Kuri, a los 79 años de edad, la periodista Lydia Cacho, quien exhibió la red de pederastia en la que estaba involucrado el empresario de origen libanés, reaccionó en redes sociales al conocer la noticia.

"He pasado las últimas horas hablando con sobrevivientes de explotación sexual infantil de Jean Succar Kuri. Jóvenes, mujeres y hombres que fueron violados por él y sus cómplices desde los 4, 10, 11 y 13 años. Para ellas y ellos la muerte del pederasta significa el fin de la pesadilla. 21 años después de haber comenzado esta batalla, muere -sentenciado y preso- el líder de la red. #AquíNadieSeRinde", escribió en la red social X.

¿Qué tiene que ver Lydia Cacho con Jean Succar Kuri?

La periodista Lydia Cacho expuso en su libro "Los Demonios del Edén" una red de pederastia que estaba liderada por los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif, éste último protegido por el exgobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como "El Gober Precioso".

Luego de sacar este libro a la luz, en donde se habla de las víctimas de pederastia y pornografía infantil, Lydia Cacho fue detenida por las autoridades, luego que Kamel Nacif la acusara de difamarlo y calumniarlo. En su detención, Lydia fue víctima primero de tortura psicológica y posteriormente fue violentada en su traslado para ser interrogada.

La periodista denunció estos hechos por los que detuvieron a Mario Marín en 2021, y quien actualmente vive su proceso en el penal de máxima seguridad del Altiplano. En el año 2006, el periódico La Jornada, reveló un audio en el que se escuchaba una conversación establecida entre Nacif y Marín, en donde éste último le dice a Kamel Nacif que "ya le di un coscorrón a esa pinche vieja", aludiendo a la tortura que recibió Lydia Cacho en aquel entonces.

'Por fin podrán descansar las víctimas'

En respuesta al tuit que publicó Lydia Cacho en su cuenta oficial, la periodista recibió decenas de respuestas en apoyo a la lucha que desde aquel entonces comenzó, con tal de visibilizar la historia de las víctimas, siendo ella una de las afectadas al torturarla y detenerla en el año 2005.

"Por fin podrán descansar las víctimas, ese maldito no pagó como debía, pero al menos ya no está haciendo daño"; "Gracias a tu trabajo un monstruo ha sido eliminado de esta tierra, ojalá no descanse en paz"; "Mi inmensa admiración y mis plegarias por cada una de las víctimas/sobrevivientes", fueron algunos de los mensajes que recibió la periodista.

